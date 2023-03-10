Семьям погибших участников СВО будет оказана дополнительная правовая защита

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Соответствующий законопроект рассмотрен депутатами комитета Волгоградской областной Думы по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий.

В частности, проектом предлагается предоставлять бесплатную юридическую помощь семьям погибших (умерших) военнослужащих. Этой мерой поддержки смогут воспользоваться супруга (супруг), несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими совершеннолетия, дети до 23 лет, обучающиеся очно в образовательных учреждениях, лица, находившиеся на иждивении погибшего военнослужащего. Правовую помощь будут оказывать специалисты Государственного юридического бюро Волгоградской области, адвокаты и уполномоченные органы региональной власти. Граждане смогут получить бесплатные консультации, содействие в составлении правовых документов. При необходимости юристы будут представлять их интересы в суде, в государственных и муниципальных учреждениях, различных организациях.

«Данный законопроект устанавливает дополнительные социальные гарантии для родственников погибших участников специальной военной операции. Сейчас для них такая поддержка очень важна и актуальна. Многие возникающие вопросы требуют квалифицированной юридической помощи, которая, в свою очередь, должна быть доступной и оперативной», - подчеркнул председатель комитета Волгоградской областной Думы по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий Михаил Струк.

Как отметила председатель комитета юстиции Волгоградской области Виктория Романова, за период действия такой меры поддержки мобилизованным и контрактникам бесплатная юридическая помощь была оказана 500 семьям. Вопросы, с которыми обращались граждане, касались региональных выплат, исполнительных производств, кредитных каникул и других тем. Все это говорит о том, что изменения в законодательство были приняты своевременно.

Напомним, инициативу о введении дополнительных мер поддержки участников СВО и членов их семей губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров озвучил на встрече с женами жителей Волгоградской области, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции. На заседании Совета Волгоградской областной Думы представители всех парламентских фракций поддержали предложения главы региона.

В обсуждении законопроекта приняли участие депутаты регионального парламента Михаил Струк, Татьяна Распутина, Самвел Аветисян, Евгений Кареликов, Алексей Рыгин, Ирина Соловьева, Александр Феронов, представители областной администрации, регионального управления Минюста РФ, прокуратуры региона.

Решением комитета законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Волгоградской области в целях установления дополнительных мер социальной поддержки семей граждан, погибших (умерших) при участии в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины» рекомендован Волгоградской областной Думе к принятию.