Парламентские комитеты поддержали законопроекты о новых мерах поддержки участников спецоперации и их семей

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С соответствующей инициативой выступил губернатор Андрей Бочаров на встрече с женами жителей региона, которые выполняют задачи в зоне СВО.

Нововведения нашли отражение в законопроектах, которые обсуждались на заседаниях думских комитетов: по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов; по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму; по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий; по бюджетной и налоговой политике.

Так, поправками в Социальный кодекс региона расширен список получателей мер поддержки военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и федеральных органов исполнительной власти, ставших инвалидами вследствие увечья, заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву. В настоящее время в зависимости от группы инвалидности им предоставляется региональное ежемесячное пособие. Законопроектом предложено распространить данный механизм помощи на участников специальной военной операции, призванных по частичной мобилизации, контрактников и добровольцев, получивших инвалидность вследствие ранений при исполнении обязанностей военной службы.

Кроме того, предложено предусмотреть дополнительную меру соцподдержки вышеуказанных граждан – предоставление бесплатно в собственность технического средства реабилитации – автомобиля с ручным управлением. За счет областного бюджета, исходя из рекомендаций индивидуальной программы реабилитации и при отсутствии противопоказаний к управлению транспортом, отдельные категории инвалидов боевых действий, получившие военную травму, будут обеспечены спецавтомобилями.

Законопроект также дополняет статью 57 Социального кодекса Волгоградской области положением, предусматривающим право на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями и слуховыми аппаратами участников СВО, получивших ранения, контузии и увечья и не имеющих инвалидность.

Наряду с этим корректировки вносятся в статью 34 Социального кодекса, касающуюся поддержки семей погибших защитников Отечества. Действующей нормой родителям и детям погибших или умерших военнослужащих сотрудников ОВД, ФСБ, прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета РФ, органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ предоставляется ежемесячное пособие. Такие же меры предложено установить родителям и детям добровольцев, погибших при выполнении задач специальной военной операции.

В закон «О социальном обслуживании граждан в Волгоградской области» также инициированы поправки. В частности, участники СВО, получившие травмы, ранения и контузии, но не имеющие на данный момент инвалидности, смогут бесплатно получать социально-реабилитационные услуги в полустационарной форме. Кроме того, предлагается предоставить право на бесплатное получение социальных услуг на дому и в условиях дневного пребывания родителям погибших военнослужащих – участников спецоперации.

Еще ряд нововведений содержит законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Волгоградской области в целях установления дополнительных мер социальной поддержки семей граждан, погибших (умерших) при участии в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины». Документ дополняет уже действующий в регионе комплекс мер, направленных на поддержку военнослужащих – участников СВО и их близких. Напомним, семьи данных категорий граждан бесплатно получают юридическую помощь, детям предусмотрено предоставление сертификатов на отдых и оздоровление в учреждения Волгоградской области с полной оплатой их стоимости за счет средств регионального бюджета. Студентам, обучающимся очно в государственных ссузах, назначаются именные стипендии в размере 1100 рублей ежемесячно. Кроме того, они и школьники 5–11 классов муниципальных общеобразовательных организаций обеспечены бесплатным горячим питанием.

В соответствии с поправками все эти меры поддержки охватят также семьи погибших (умерших) участников СВО. Кроме того, исключается положение, согласно которому указанные механизмы помощи предусмотрены семьям мобилизованных, призванных из Волгоградской области. Таким образом, отменяется принцип территориальности.

Решением парламентских комитетов проекты региональных законов получили поддержку и были рекомендованы к принятию на заседании Волгоградской областной Думы, которое состоится 14 марта.