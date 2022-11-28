100 лет — не возраст: предприятие с почти вековой историей решилось на обновление имиджа

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Так решил владелец кожевенного производства Алексей Пастухов. Он много лет руководит ООО «Производственное объединение «Шеврет», которые многие знают, как бывший Волгоградский кожевенный завод, основанный в 1930 году.

К началу XXI века все производство заметно устарело. В течение 2002–2018 годов на предприятии провели поэтапное обновление оборудования, которое не менялась тут с 70-х годов прошлого века. Это позволило увеличить выпуск wet-blue (такой кожаный полуфабрикат) до 600 тонн в месяц.

Однако внутренние изменения никак не коснулись «фасада» предприятия, и публике оно представало в старом добром советском виде. Очевидно, нужен был современный и удобный сайт, красивый запоминающий фирменный стиль. Сказано — сделано. За помощью с разработкой нового фирменного стиля Алексей Пастухов обратился в Центр инжиниринга Волгоградской области. Прежде чем подобрать наиболее подходящие меры поддержки для бизнеса, специалисты провели его диагностику с помощью сервиса "Расчет рейтинга бизнеса" на МСП.РФ, оператором которой выступает федеральная Корпорация МСП. По ее итогам предпринимателю предложили комплексную услугу, которая включала в себя создание фирменного стиля и сайта предприятия.

«Поддержка оказалась очень кстати и вовремя. Сначала нам помогли создать качественный сайт, стильный фирменный стиль. В комплексе они сработали очень удачно. Мы совместно с Центром инжиниринга Вологодской области подготовили инвестиционный проект для получения гранта. Благодаря их содействию нам удалось выиграть грант. Ранее мы пробовали самостоятельно делать конкурсную документацию, но безрезультатно», — рассказал Алексей Пастухов.

Подготовленный совместно с Центром инжиниринга инвестиционный проект компания «Шеврет» представила на конкурс грантов Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. В октябре предприятие успешно прошло отбор на получение 10 млн рублей.

Эту сумму, признался предприниматель, он планирует направить на разработку актуального сейчас импортозамещающего оборудования. Оно позволит быстро и точно измерять полезную площадь кожевенной продукции, а также строить графические модели. Как рассказал Алексей Пастухов, у него уже есть определенные наработки, создан рабочий прототип программно-аппаратного комплекса. Дело за малым — на полученные средства довести проект до реализации.

Примечательно, что создаваемый аппарат — это потенциально не штучный товар для конкретного предприятия, а прибор, который смогут использовать и на многих других производствах. К примеру, он может быть востребован на предприятиях, выпускающих изделия из меха и других материалов, особенно в условиях санкций.