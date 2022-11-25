Дмитрий Аверов: На социальную политику, образование и здравоохранение будет израсходовано больше половины бюджета области

Фото предоставлены пресс-службой облсовета

В них приняли участие депутаты регионального парламента, представители Правительства области, общественных организаций, руководители муниципалитетов и СМИ.

С основным докладом по проекту об исполнении бюджета выступил заместитель Губернатора Липецкой области — начальник управления финансов Вячеслав Щеглеватых.

Доходы областного бюджета в 2023 году составят 68,6 млрд рублей. Основное наполнение региональной казны, как и в предыдущие годы, планируется за счет налоговых и неналоговых поступлений – 55 млрд рублей. Среди них 4 доходных источника: налог на прибыль- 33%, НДФЛ – 29%, акцизы – 17%, налог на имущество -11%. Кроме того, в виде различных субвенций и субсидий из федерального бюджета в бюджет Липецкой области в 2023 году поступит почти 11 млрд рублей.

Фото предоставлены пресс-службой облсовета

Расходы составят 90,8 млрд рублей. Дефицит – 22,2 млрд рублей, основным источником покрытия дефицита будут переходящие остатки на счетах областного бюджета – 21 млрд рублей.

Бюджет сверстан на основе 21 государственной программы Липецкой области. Расходы на их реализацию составят почти 85 млрд рублей или 94% от общего числа расходов областного бюджета.

Предусмотрено финансирование по всем принятым социальным обязательствам. Всего на социальную сферу приходится 58% от общих расходов.

- Только на социальную политику, образование и здравоохранение в следующем году приходится больше половины расходов областного бюджета. Эти средства будут направлены на строительство и реконструкцию больниц, поликлиник, ФАПов, а также школ области. Продолжим курс социально-ориентированного бюджета. Помощь многодетным семьям, малоимущим жителям, пожилым гражданам, безусловно, останется в фокусе нашего внимания, - отметил спикер Липецкого облсовета Дмитрий Аверов.

В целом на повышение зарплат бюджетникам в 2023 году из региональной казны будет направлено 2 млрд 800 млн рублей – об этом в ходе публичных слушаний сообщил вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых. Также в 2023 году увеличится и минимальный размер оплаты труда, от которого зависят зарплаты, больничные, социальные выплаты и пособия по безработице. В Липецкой области МРОТ увеличится на 6,3% и составит 16 242 рубля.

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На приобретение и строительство жилых помещений для детей-сирот из областного бюджета запланировано 789,9 млн рублей. В 2022 году депутаты облсовета приняли решение о предоставление жилищных сертификатов детям-сиротам. Следует отметить, что за истекший период 2022 года, Закон показал высокую эффективность: заложенные средства реализованы в полном объеме, жилые помещения приобрели 29 детей-сирот. Финансирование по данному направлению продолжится, что позволит приобрести квартиры более чем 100 детям-сиротам. Также на реализацию социальных контрактов в 2023 году только из областного бюджета предусмотрено 243,1 млн рублей.

На развитие образования в 2023 году предусмотрено 18 млрд рублей (20%).

В следующем году почти 470 млн запланировано на строительство новых школ: в городе Лебедянь на 1224 места и в городе Липецке на 1500 мест в рамках концессионного соглашения. В 2023 году планируется продолжить работу по охране школ. Так, 181,4 млн рублей предлагается направить на оплату заключенных договоров на осуществление охранных услуг. На ремонт школ в течение двух лет направят 150 млн рублей. Кроме того, в 2023 году предусмотрены средства на реконструкцию Липецкого колледжа строительства, архитектуры и отраслевых технологий– 25,7 млн рублей.

На здравоохранение в следующем году будет выделено 9,9 млрд рублей (11%).

В 2023-2024 годах на строительство, реконструкцию, капремонт, оснащение оборудованием и транспортом учреждений первичного звена здравоохранения запланировано 797,9 млн рублей. Запланированы средства на строительство и оснащение хирургического корпуса областной детской больницы в сумме свыше 1 млрд рублей, на строительство стационарно-поликлинического корпуса в селе Доброе –506, 1 млн рублей. Также предусмотрены 600 млн рублей на строительство поликлиники в микрорайоне “Елецкий” на 600 посещений в смену для взрослых и на 200 посещений в смену для детей.

Также значительная часть средств в сумме 21,2 млрд рублей (23%) будет направлена на исполнение раздела «Национальная экономика». Увеличены ассигнования Дорожного фонда на 15%. Они составят 11,9 млрд рублей.

На жилищно-коммунальное хозяйство – 4,1 млрд рублей (5%). На строительство объектов водоснабжения и водоотведения из областного бюджета направят 566,3 млн рублей. На реализацию проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры с привлечением средств Фонда национального благосостояния– 511,2 млн рублей. Еще 365 млн рублей пойдут на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта «Чистая вода».

На культуру и кинематографию – 1,7 млрд рублей (2%). На реконструкцию городского дворца молодежи «Октябрь» в 2023 году в сумме 228,4 млн рублей. На материально-техническое оснащение вновь построенных сельских домов культуры на 2023 год – 25,4 млн рублей. Также на осуществление реставрационных и охранных работ на объектах культурного наследия области по 14 ,7 млн рублей ежегодно. Впервые в бюджете 2023 года предусматриваются средства на реализацию Регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры», в рамках чего предусмотрены средства на проектирование туристского кода города Ельца. В представленной редакции проекта закона предусмотрены пока 11,3 млн рублей.

1,6 млрд рублей, запланировано в бюджете 2023 года на развитие физкультуры и спорта (2%). 340 млн рублей будут направлены на завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Ельце. Еще 70 млн рублей пойдут на строительство Ледового дворца в с.Хрущевка Липецкого района.

Всего в ходе подготовки и проведения публичных слушаний поступило более 60 предложений. Все они вошли в итоговый протокол и направлены для рассмотрения Губернатору Липецкой области.

- На сегодняшний день проект областного бюджета фактически прошел нулевое чтение. Свои мнения, вопросы и предложения в ходе слушаний высказали не только депутаты, но все заинтересованные жители нашей области, - отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов. Буквально сегодня мы ждем скорректированный проект бюджета от правительства области. Это связано с окончательным принятием федерального бюджета и выделением дополнительных субвенций нашему региону. Соответственно первоначальные цифры, которые рассматривались на слушаниях, изменятся.