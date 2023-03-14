Как уменьшить плату за общедомовые нужды

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Есть, как минимум, три причины прочитать этот текст:

1. Поймёте, что за формулы мелким шрифтом пишут вам в платежках в строке «ОДН».

2. Узнаете варианты сокращения расходов на оплату общедомовых нужд жильцами вашего дома.

3. И, в конце концов, лучше разобраться с ОДН сегодня, чтобы не было мучительно непонятно завтра.

Затем в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, объём электроэнергии, потреблённой за расчётный период на общедомовые нужды, рассчитывается и распределяется между всеми потребителями электроэнергии в многоквартирном жилом доме пропорционально размеру общей площади принадлежащего им жилого и нежилого помещения (физических и юридических лиц).

Что влияет на величину ОДН?

В понятие общего имущества многоквартирного дома в части энергоснабжения входит: освещение лестничных клеток, подвалов, чердаков, обеспечение работы лифтового хозяйства, антенных усилителей, домофонов, подкачивающих насосов, электроинструментов, которые используются для ремонта многоквартирного дома и др.

Однако стоит понимать, что ОДН - это не только объемы электроэнергии, затраченные «на лампочки в подъезде». В соответствии с формулами начисления разницу между объемом общедомового и индивидуального потребления, а соответственно объем ОДН, могут увеличить такие факторы,

как занижение показаний индивидуальных приборов учёта отдельными жильцами, ошибки при снятии и передаче показаний, несинхронное снятие показаний индивидуальных и общедомовых приборов учета и т.д. Как видим, эти факторы так или иначе связаны с индивидуальным потреблением жителей многоквартирного дома, а поэтому величина ОДН во многом зависит от активного желания жильцов дома проводить мероприятия по ее контролю и снижению.

Что могут сделать потребители для снижения величины ОДН?

«Волгоградэнергосбыт» рекомендует собственникам жилых помещений во многоквартирном доме проведение следующих мероприятий:

- снимать показания всех приборов учета, как индивидуальных, так и общедомовых, на одно число месяца с контролем правильности (безошибочности) показаний через старшего по дому. Для наделения его полномочиями передачи показаний всех установленных приборов учета необходимо зафиксировать решение в протоколе собрания собственников помещений;

- привести число граждан, зарегистрированных в жилых помещениях, не оборудованных прибором учета, в соответствие с числом фактически проживающих;

- содержать внутридомовые сети в исправном состоянии в целях снижения внутридомовых потерь;

- сообщать в свою управляющую компанию о фактах несанкционированных подключений к общедомовым сетям;

- не допускать превышения фактических электрических нагрузок над расчетными (на момент проектирования жилого дома или его реконструкции), контроль за установкой и использованием энергоемкой бытовой техники;

- использовать энергосберегающее оборудование в местах общего пользования.

Что будет, если гражданин оплачивает электроэнергию по квартирному счётчику, но не платит за ОДН?

За отказ от оплаты общедомовых нужд федеральным законодательством предусмотрена такая же ответственность, как и за отказ от оплаты коммунального ресурса, потреблённого в жилом помещении. И оплата ОДН, и оплата внутриквартирного электропотребления относятся в равной степени к услуге «электроснабжение».