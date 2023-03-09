Компания ЕвроХим поставила сельхозпроизводителям Краснодарского края первую партию гранулированных удобрений, произведённых в Волгоградской области

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Объём первой отгруженной партии составил 500 тонн, всего же с начала года потребителям ЕвроХим-ВолгаКалия отправлено более 3 тыс. тонн гранулированной продукции.

Эта отправка производится в рамках пусконаладочных испытаний тракта погрузки гранулированного хлористого калия в специальные минераловозы. Перемещение готового продукта по тракту осуществляется с соблюдением всех требований и норм производственной и экологической безопасности в закрытом режиме, что исключает возможность пыления и попадания хлористого калия в окружающую среду. Общая протяжённость тракта составляет 1 километр.

Первую партию гранулированного хлористого калия на Гремячинском ГОКе в городе Котельниково Волгоградской области получили в конце 2022 года после запуска первой линии по производству гранулированного продукта.

В настоящее время сильвинитовая обогатительная фабрика Гремячинского ГОКа выпустила более 720 тыс. тонн порошкового хлористого калия, 35 тыс. тонн из них уже было переработано в гранулы.

Сейчас на предприятии ведутся работы по запуску второй линии гранулированного хлористого калия. Это позволит значительно увеличить выпуск высоколиквидного продукта, расширить продуктовую линейку и обеспечить выход на новые рынки сбыта.

С запуском в работу двух линий выпуск гранулированной готовой продукции ЕвроХим-ВолгаКалия возрастёт более чем вдвое и в дальнейшем позволит выйти на проектную мощность в 1,15 млн тонн в год.

Гранулирование повышает эффективность калийного удобрения, так как замедляет растворение питательных элементов в почве и продлевает его действие. Кроме того, использование хлористого калия в гранулированном виде уменьшает расход при внесении в почву.

Развитие производственных мощностей по производству и отгрузке готового продукта Гремячинского ГОКа позволит компании ЕвроХим существенно увеличить поставки этой продукции российским сельхозтоваропроизводителям и внести значительный вклад в обеспечение отечественного агропромышленного комплекса высококачественными калийными удобрениями.