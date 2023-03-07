Игорь Артамонов: Развитие цифровых сервисов – неотъемлемая часть современного мира

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Количество видеокамер в Липецке в 2022 году увеличилось до 5600, а охват территорий видеонаблюдением вырос на 50%. В этом году во микрорайонах города планируется установить около 4500 камер. Уже подключено 1300 камер. Таким образом, Липецкая область станет третьим регионом в России по количеству видеопотоков распознавания.

Все видеопотоки сводятся на региональной платформе видеоаналитики. В единое хранилище поступает видео из парков, дворов, мест массового пребывания людей, госучреждений, с автомагистралей. Платформа позволяет повысить эффективность работы правоохранительных органов. С помощью камер полицейские раскрывают преступления по «горячим следам». «Умные» сервисы позволяют следить за безопасностью и фиксировать противоправные действия. Кроме того, с помощью платформы органы власти контролируют процессы в здравоохранении, строительстве, дорожном хозяйстве, сфере обращения с бытовыми отходами. Управляющие компании и органы власти следят за чистотой улиц и дворов, уборкой и вывозом снега, дорожная инспекция контролирует соблюдение правил движения. Система также помогает найти потерявшихся детей и подростков, пожилых людей.

В будущем система дополнится аналитикой на базе искусственного интеллекта, то есть сама будет сигнализировать о любых нарушениях общественного порядка. «Развитие цифровых сервисов – неотъемлемая часть современного мира. Это не просто дань моде, но и повешение уровня безопасности. Радует, что Липецкая область в этом направлении в числе передовиков в стране», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.