Олег Савченко: «У Волгограда есть шанс стать полноценным участником выхода в Индийский океан»

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В ноябре в Тегеране прошел Российско-Иранский бизнес-форум с участием предпринимателей из разных регионов нашей страны. О перспективах взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества Волгоградской области и иранских провинций рассказал один из участников бизнес-миссии, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Олег Савченко.

В сложившейся ситуации в истории торгово-экономического сотрудничества между Россией и Ираном появились уникальные возможности и перспективы. Необходимое условие для расширения связей – развитие торговой и транспортной инфраструктуры. Страны объединяет судоходство в Каспийском море и перевозки по коридору Север-юг. О перспективах роста деловой активности между партнерами говорит и намерение России и Ирана создать в каспийских портах зоны беспошлинной торговли, и развитие межрегиональных отношений.

Сотрудничество Волгоградской области с провинциями Ирана развивается, начиная с 2015 года. Регион участвует в работе Постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и Межпарламентской комиссии двух стран. В сентябре этого года на международный форум «Диалог на Волге» в Волгоград приезжал Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали.

По мнению зампреда парламентского комитета по финансовому рынку Олега Савченко, такое расширение международных и межрегиональных связей сегодня – одна из главных задач.

- Считаю, что Волгоградская область привлекает особое внимание со стороны иранских коллег, потому что Волгоград сегодня – это промышленный регион и центр сельхозпроизводства на юге России. Это те самые товары, которые сегодня требуются экономике Ирана. В ответ Иран готов отдавать свои технологии, те наработанные проекты, которые в силу десятилетних санкций они умеют делать, производить, делиться своим опытом, – отметил Олег Савченко.

За 9 месяцев 2022 года Иран по объему взаимной торговли занял 36-е место среди 113 стран, с которыми сотрудничает Волгоградская область. За этот период экспорт волгоградских товаров вырос на 11%, импорт товаров из Ирана увеличился почти в 2,5 раза. И сложившаяся в мире ситуация будет способствовать дальнейшему укреплению связей.

- У Волгограда есть шанс стать полноценным участником выхода в Индийский океан. Наши промышленники и предприятия будут иметь возможность отдавать свою продукцию не только в Индию, Иран, но и в страны Африки и Индийского океана, - считает Олег Савченко.