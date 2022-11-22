«ЕвроХим-ВолгаКалий» помогает подшефному детсаду

Фото: Ирина СИМОНОВА

Коллектив «ЕвроХим-ВолгаКалия» продолжает традиции добрых дел. Сотрудники предприятия проводят волонтерские акции, помогают детским учреждениям, опекают ветеранов и представителей старшего поколения города Котельниково.

Особое внимание сотрудники предприятия уделяют детскому саду «Сказка», который стал первым детским учреждением жилого района «Дубовая роща», построенного предприятием в городе Котельниково для семей сотрудников Гремячинского горно-обогатительного комбината.

Благодаря поддержке коллектива предприятия в садике появились современные детские кроватки для сна, микрофоны для занятий в музыкальном зале, дополнительный спортивный инвентарь.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Воспитанники «Сказки» отвечают на заботу старших друзей своими успехами в творчестве, физкультуре и получении первых знаний. Танцевальные, гимнастические и песенные номера маленьких артистов стали обязательной и любимой всем коллективом частью внутрикорпоративных торжеств «ЕвроХим-ВолгаКалия».

Последним творческим начинанием «Сказки» стал красивый осенний праздник, на который, конечно же, пригласили исполнительного директора «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгения Сахарова.

К этому дню помещения детского сада преобразились в осенний сад. Воспитатели и дети украсили комнаты для занятий и спальни цветами, тыквами, шишками и другими атрибутами осени. Специальную комнату отвели для умиротворения и создания настроения – там можно походить и пошуршать осенними листьями.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Маленькие артисты «Сказки» встретили праздник осени песнями и танцами. В благодарность за прекрасное выступление исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров передал детям подарки от коллектива – принадлежности для творчества в каждую из пяти групп.

Этот подарок, как и все предыдущие, был приобретен исключительно на личные средства сотрудников ГОКа, которые всегда готовы поддержать добрые начинания подшефного детского сада, ставшего вторым домом для их детей и других маленьких котельниковцев.