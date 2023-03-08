Любовь и вера солдатских жен спасают на первом рубеже: искренние и трогательные фото

В Волгограде открылась фотовыставка "Жены героев" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Международный женский день, 8 марта, в волгоградском музее «Россия – моя история» открылась выставка Всероссийского проекта «Жены героев». Патриотическая акция с фотопортретами жен и детей военных уже стала известна во многих городах России, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург. Корреспондент volgograd.kp.ru побывала на открытии выставки и поговорил с женами участников СВО и организаторами проекта.

Во время открытия выставки ее главные участницы не могли сдерживать слез Фото: Геннадий БИСЕНОВ

У каждой участницы фотопроекта здесь своя история. Анастасия Федотова в браке 16 лет, уже второй год 8 марта отмечает с тремя детьми без мужа. В Волгоград со всей семьей они переехали два года назад и с тех пор они виделись только в двухнедельных отпусках супруга.

В экспозиции представлены фотографии жен и детей участников СВО Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В экспозиции есть письма жен своим защитникам Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Мы привыкли отмечать праздники порознь, справляемся. Дети тоже все понимают, им, конечно, не хватает отца, но они гордятся им, - рассказала Анастасия Федотова.

У Алии Сейткалиевой в зоне специальной военной операции находится не только муж, но еще и брат. Сквозь слезы она рассказала, что любовь и вера в своего близкого человека придает силы их мужьям, братьям, отцам и сыновьям.

У каждой женщины точно такой же китель, как у ее супруга Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Мы сейчас собрались все, девочки, каждая со своей историей и печалью, но каждая из нас хочет, чтобы ее любимый вернулся оттуда. Все, кто погибли, они не просто так пали на поле боя, они делают все это ради нашего будущего, ради нас и наших детей, - поведала Алия.

Фотовыставка будет работать в Волгограде несколько недель Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде организатором и главным фотографом проекта стала Ирина Копылова. Она рассказала, что к ней обратились жены военных и предложили провести такую акцию, которая сейчас прокатилась по всей стране. Ирина согласилась и буквально за считанные дни выставка была готова.

Выставка открылась в Международный женский день Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Место для съемки нам предоставляет Волгоградский институт культуры, иногда пользуемся услугами коммерческих фотостудий. Но это еще не окончательный результат, съемки продолжаются, - заверила Ирина Копылова.

Авторы проекта отмечают, что фотопортретов жен героев становится все больше Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Участницы проекта ждут скорейшего возвращения домой своих героев Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фотовыставка, посвященная женам участников СВО, будет представлена в музее «Россия – моя история» до 29 марта. Но сообщество в соцсетях, организованная женами военных продолжает действовать и пополняется портретами регулярно.