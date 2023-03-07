Обвиняемый в терроризме волгоградский генерал Музраев скажет речь в свою защиту 9 марта

Музраев выступит в свою защиту на прениях сторон. Фото: пресс-служба Южного окружного военного суда.

В четверг, 9 марта, экс-глава СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев выступит в свою защиту на прениях сторон в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ведомства, заседание начнется в 10.00 часов.

Напомним, последние три заседания шли прения сторон. На первом государственное обвинение потребовало посадить волгоградского генерала, обвиняемого в организации поджога дома губернатора, на 20 лет в колонию строгого режима, а также лишить классного чина, специального звания и государственных наград. Его сообщнику криминальному авторитету Владимиру Зубкову светит 15 лет тюрьмы. Последующие два заседания в защиту Музраева и Зубкова выступали их адвокаты. Теперь слово решил взять и сам генерал.

Как уточнили в пресс-службе Южного окружного военного суда, сегодня Музраеву продлили срок заключения под стражей до 13 апреля этого года.

Добавим, что Михаила Музраева обвиняют по трем тяжким статьям – террористическом акте, хранении оружия и злоупотреблении должностными полномочиями. Сам он всячески отрицает причастность к поджогу частного дома в Латошинке, где проживал губернатор Андрей Бочаров.

По мнению следствия, в ноябре 2016 года нанятые бизнесменом Евгением Ремезовым наемники совершили покушение на жизнь главы региона. У самого Ремезова были давние разногласия с губернатором. Они касались Центрального рынка, который некогда держал криминальный авторитет. Но после вмешательства Бочарова рынок отдали муниципалитету, там навели порядок, и бизнесмен перестал получать доход. Именно Ремезов «сдал» Музраева, заявив, что это он попросил его нанять головорезов и совершить поджог. Коммерсанта и наемников уже осудили. Ремезову дали 6 лет тюрьмы.

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