Сотрем этот дистиллированный псевдоним: Хирург устроит в Волгограде байк-шоу в поддержку переименования в Сталинград

Байк-шоу в 2013 году поразило волгоградцев. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Основатель клуба «Ночные волки» Александр Залдастанов, больше известный как Хирург, 6 марта поделился планами спустя 10 лет вновь устроить грандиозное байк-шоу в Волгограде. В своем телеграм-канале он пообещал 12 августа 2023 года сделать огромное масштабное действо и посвятить его теме переименования Волгограда в Сталинград, которую раскачивают в год 80-летия победы в Сталинградской битве, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- Мы будем в первых рядах с теми, кто сотрет эту пресную побелку, этот дистиллированный псевдоним, под которым пламенеет огненная икона, имя которой Сталинград! – написал Александр Залдастанов, обращаясь к Александру Проханову.

К посту Хирург также прикрепил запись телефонного разговора с Прохановым, в котором обещает сделать огромное масштабное действо, на которое ему будет не стыдно его пригласить.

По задумке Александра Залдастанова кульминация байк-шоу, напоминающая «извержение вулкана», пройдет в Волгограде 12 августа 2023 года на прежнем месте – рядом с почившим тракторным заводом.

Напомним, патриотическое байк-шоу «Сталинград» проходило до этого в Волгограде 23 и 24 августа 2013 года. Программа была обширна - открытие фонтана у вокзала, приезд главы государства, показательные выступления пилотажной группы «Русские витязи», концерт, мото-шоу и фейерверк. Из приезжих звезд выступали «Ария», «Любэ», Александр Маршал, «Ногу свело», «7Б», Кипелов и другие. Среди гостей был и Александр Проханов. По посещаемости тогда байк-шоу побило все рекорды.