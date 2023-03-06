Надела все лучшее сразу: волгоградцы обсуждают шикарные драгоценности ставшей «Женщиной года» сельского депутата

Церемония награждения премией "Женщина года". Фото: Волгоградская областная Дума.

В Волгограде перед праздником 8 Марта подвели итоги регионального конкурса «Женщина года». На церемонии награждения чествовали 13 прекрасных представительниц разных профессий. Но пристальное внимание к своей персоне привлекла победитель в номинации «Женщина благотворитель» - председатель Руднянского районного совета народных депутатов Светлана Тивелева. Фермер и писатель Андрей Прошаков обратил внимание на ее шикарные драгоценности. В обсуждениях в соцсетях волгоградцы оценили и наряд.

На победительнице конкурса хорошо видны украшения. Фото: Волгоградская областная Дума.

«Как эстет и ценитель» известный фермер и блогер из Иловлинского района Андрей Прошаков не смог отвести взгляд от украшений депутата, которые мелькнули в кадрах на фото и видео с церемонии. С этого все и началось. На награждение Светлана Тивелева пришла в колье, серьгах, кольце и браслете, которые очень похожи на элегантные драгоценности из коллекции Van Cleef & Alrels. Если все это из золота и не реплика, то только цена колье около пяти миллионов рублей.

Согласно данным интернет-магазинов, подобный браслет из желтого золота и 5 мотивов четырехлистного клевера стоит свыше 6,5 тысячи долларов или более 500 тысяч рублей, как и серьги в виде четырехлистного клевера, и браслет. Кольцо с камнем дороже - более 5 тысяч долларов. Впрочем, подобные украшения из более доступных металлов стоят на российских маркетплейсах около 7500 рублей.

Стоимость украшений зависит от металла и наличия камней. Фото: скрин spbluxwatches.ru

После оценили и платье на «Женщине года» – с фирменным ярким узором Logo Remake, один в один похожим на тот, что использовал в коллекции Valentino сезона осень-зима 2020 года Пьерпаоло Пиччоли. На сайте столичного ЦУМа этого платья уже давно нет в наличии, цена осталась – 398 500 рублей. Хотя позже приобрести его можно было и с солидной скидкой.

Платье на сайте ЦУМа. Фото: скрин tsum.ru

«Надела все лучшее сразу, не хватает только перьев и страз», - зло комментируют одни волгоградцы.

«Ну и зачем считать чужие деньги?», «Не завидуйте», «Чтобы все так жили», - отвечают другие.

«Если бы ты знал, какие подарки семья Тивелевых приготовила на Новый год для детей участников СВО, ты бы молчал в тряпочку и горько плакал», - отмечают третьи.

Светлана Тивелева из села Большое Судачье Руднянского района больше четверти века отработала главврачом в ЦРБ. Сейчас на пенсии. Стала депутатом от «Единой России», активно занимается общественной деятельностью и благотворительностью, руководитель местного волонтерского штаба «Мы вместе». Супруг – фермер с солидным доходом.