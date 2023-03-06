Плечом к плечу: как ЛДПР помогает тем, кто приближает победу. Фото: предоставлено ЛДПР

Объединиться и сплотиться единым тылом для тех, кто сейчас находится на передовой — так жители Волгоградской области решили с первого дня специальной военной операции. Жены, матери, сестры — каждый день вносят свой посильный вклад, приближая общую Победу.

«СЛОВАМИ БЛАГОДАРНОСТЬ НЕ ПЕРЕДАТЬ!»

Жители региона собирают гуманитарную помощь для участников спецоперации — шьют, вяжут теплые вещи, делают маскировочные сети, носилки и другое снаряжение, которое сегодня нужно на линии соприкосновения. Кто-то перечисляет деньги, а кто-то делится временем, рабочими руками и умом.

Так, мастерицы, которые дружат со швейной машинкой, присоединились к движению «Шьем для своих». К этому волонтерскому движению по всей стране присоединяются тысячи людей, оно действует уже в 150 городах. И в каждом есть свой чат, где женщины обмениваются опытом, выкройками и решают все вопросы — от закупки флиса на балаклавы до отправки отшитого на передовую.

- Отвезли ребятам из зенитно-ракетной бригады подарки к 23 февраля! - пишет одна из активных участниц и перечисляет проделанную работу. - В том числе отшитые трусики, шапки, снуды, жилеты. Не передать словами ту благодарность и блеск в глазах от полученных приветов из Волгограда! Благодарим всех и каждую мастерицу за радость, доставленную нашим бойцам на передовой. Вместе - мы сила! Надеемся на скорую Победу!

Мастерицы, которые дружат со швейной машинкой, присоединились к движению «Шьем для своих». Фото: предоставлено ЛДПР

ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ НЕ УМОЛКАЮТ НИ НА ДЕНЬ

Между такими праздничными сообщениями — десятки «совещательных». Просьба принять еще одну мастерицу, и еще, и еще. А 66-летняя женщина не пользуется Телеграмом, и в чате присутствовать не может, но помочь хочет во что бы то ни стало. А вот и очередной отчет — десятки масхалатов отвезли на передовую, и наши парни ими оказались довольны. Значит, останутся незамеченными для противника — живыми и невредимыми! А пока женщины шьют вторую партию, уже думают, что надо закупать ткань и шить летние футболки бойцам.

Добровольцев в Волгограде и области — огромное количество. Так, во Фролово, не просто собирают гуманитарную помощь — доставляют именные посылки на фронт от семей участников спецоперации. В последний раз отправили 70 таких коробок для мужей, сыновей и отцов.

И помогают в благом деле жители от мала до велика — есть и пенсионеры, и 14-летний школьник уже год как стал волонтером. Мастерицы шьют балаклавы, целыми семьями делают окопные свечи. А что не могут сделать — закупают, например, тепловизоры. Отвозит все это на передовую местный предприниматель, который признается — страшно, но по-другому не может, ведь парни ему как сыновья.

СЛОВОМ И ДЕЛОМ ПОМОГАЮТ ПОБЕДИТЬ

Так, шаг за шагом, малыми делами жители региона приближают Победу. И для этого в России работает движение «Плечом к плечу», о создании которого заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. - Победители — это и те, кто на фронте, и те миллионы россиян, кто словом и делом в своей ежедневной жизни помогают нам победить. И мы готовы поддержать и объединить всех, кто по-настоящему переживает за страну и приближает нашу победу, - подчеркнул Леонид Слуцкий.

Партия ЛДПР призывает всех патриотов России объединиться в партию Победы. Для этого создан ресурс – плечо-к-плечу.рф, где можно предложить свою помощь или попросить о ней.