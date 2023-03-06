билайн: видеозвонок стал одним из самых популярных способов признаться в любви со смартфона

Фото: freepik.com

Оператор билайн проанализировал особенности онлайн-общения жителей Волгограда на разных этапах развития отношений – при знакомстве, в начале романтических отношений, в момент признания в любви, в поддержке чувств на расстоянии, а также в дарении подарков, в том числе на 8 Марта. О роли онлайн-общения билайн узнал у своих клиентов с помощью собственного сервиса исследований «Мобильные опросы»*.

Так, в ходе опроса 43% респондентов в Волгограде назвали приложения для знакомств, сайты и социальные сети одними из самых эффективных и удобных способов найти вторую половинку.

Фото предоставлено билайн

После онлайн-знакомства для большинства опрошенных – и для мужчин, и для женщин – решающим фактором для продолжения общения стала грамотность партнера: хорошо написанные сообщения важны для 66% опрошенных волгоградцев. Также лучше узнать человека при общении онлайн можно через присылаемые им фотографии (30%) и записываемые видео сообщения (20%).

Если возникнет необходимость признаться в любви, используя смартфон, волгоградцы скорее сделают это через телефонный звонок (26%) или видеозвонок (28%). Однако около трети респондентов в возрасте от 25 до 34 лет готова сказать о своих чувствах и через текстовое сообщение.

После того, как отношения прояснились, самыми популярными способами демонстрации чувств любимому человеку стали постоянная переписка в мессенджерах (31%) и отправка смешных картинок и видеороликов (40%). А люди в возрасте 45-54 лет сильнее остальных хотят не только слышать голос своей второй половинки, но и видеть ее лицо и эмоции: они чаще звонят по видеосвязи и записывают видеообращения, чем люди других возрастных групп. Это требует качественного мобильного интернета. Согласно полученным результатам, 69% волгоградцев хватает скоростей мобильного интернета билайн для онлайн-общения с близкими людьми.

Что касается знаков внимания, то более половины участников опроса будут скорее рады цветам или шоколаду от любимого человека, нежели виртуальным подаркам. Так, подписки на электронные сервисы вошли в пятерку подарков, которые волгоградцы никогда не хотели бы получить от своей второй половинки. Наряду с ними неудачными подарками респонденты назвали плюшевые игрушки, носки, средства личной гигиены, посуду и еду.

Кстати, 53% всех респондентов в Волгограде предпочитают готовиться к гендерным праздникам заранее и приобретают подарки за 1-2 недели. Женщины чаще мужчин заказывают подарки любимым на маркетплейсах (24% против 16%).

А для тех, кто еще не успел купить подарок любимой, как раз сейчас в интернет-магазине и в собственных офисах билайна действуют специальные условия на покупку флагманских смартфонов Samsung. Представлен весь модельный ряд — от версии S23 на 128GB до S23 Ultra на 1TB внутренней памяти. Новинку от Samsung также можно получить со скидкой в 5000 рублей или 3% от стоимости смартфона (в зависимости от конкретной модели), оплатив покупку онлайн в интернет-магазине. Ознакомиться со всеми подробностями акционных комплектов можно на сайте мобильного оператора: beeline.ru

*Исследование было проведено в 10 российских городах – Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Волгоград, Казань, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Хабаровск, Ярославль. Общее количество респондентов – 1 000 человек, мужчины и женщины (по 50%) в возрасте от 18 лет. Сервис маркетинговых исследований «Мобильные опросы» 12+

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