Забота и устойчивость стали основными трендами кадровой политики российских компаний

Профессионалы сферы управления человеческим капиталом обсудили главные вызовы 2022 года. Фото: Tele2

На HR форуме РБК «Кадры. Технологии. Будущее» профессионалы сферы управления человеческим капиталом обсудили главные вызовы, с которыми им пришлось столкнуться в 2022 году. Удаленный режим работы, мобилизация и ментальное здоровье сотрудников стали ключевыми темами дискуссии на пленарной сессии.

Как отметила директор бренд-центра HeadHunter Нина Осовицкая, в период мобилизации выросла активность работодателей на рынке труда, при этом активность соискателей не увеличилась. Люди сейчас достаточно неохотно меняют работу, поэтому у компаний растет спрос на высококвалифицированных специалистов.

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Тренд на заботу

Елена Иванова, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Tele2. Фото: Tele2

- Последние несколько лет мы видим нарастающий уровень тревоги, поэтому тема заботы и поддержки пронизывает всё, что мы делаем. Это касается не только предоставления качественных телекоммуникационных услуг, но и других продуктовых решений, которые мы разрабатываем, чтобы поддержать образ жизни наших потребителей и, естественно, команду. Сейчас, как никогда, компаниям важно показывать искреннюю готовность помочь сотрудникам в сложной ситуации, - отметила Елена Иванова, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Tele2. Например, в компании действует служба поддержки сотрудников, где можно получить бесплатную консультацию квалифицированного психолога, юриста или финансиста. Позаботились в Tele2 и о персонализации льгот – работники могут воспользоваться специальным онлайн-конструктором и собрать набор опций по своим предпочтениям.

Технологии не заменят живого общения

В последнее время во многих сферах деятельности делают ставку на цифровизацию процессов. Подбор персонала – не исключение. Однако по мнению одного из ведущих работодателей РФ, цифровые HR-технологии никогда не заменят специалиста. Они лишь облегчают процесс. Людям необходимо живое общение, чтобы сделать правильный выбор.

- Современные технологии весьма удобны, но совершенно не отменяют живой контакт, они естественным образом дополняют его, - считает Елена Иванова. - Цифровые решения – это лишь способ сделать путь для кандидата максимально прозрачным, удобным, информативным и скоростным. Но живое общение должно оставаться, тем более в ситуации высокого уровня тревожности.

Гибридный формат – новая норма

После нескольких лет вынужденной удаленки в эпоху пандемии в офисах многих компаний прижился гибридный формат работы, когда часть обязанностей сотрудник выполняет из дома, часть – в офисе.

- Гибридный формат работы стал новой нормой, — считает Нина Осовицкая, директор бренд-центра HeadHunter. – Если раньше это было что-то исключительное, удел наиболее продвинутых компаний, то сейчас большинство работодателей предлагает вариант совмещения удаленной работы и работы из офиса. Соискатели на это ориентируются.

Цена HR-бренда

Сегодня HR-бренд для соискателя является достаточно важным показателем, чтобы сделать выбор. Человека интересует, что и как он будет делать в компании, какие у него перспективы и гарантии от работодателя, насколько бренд надежен и внимателен к потребностям не только своих клиентов, но и работников. Так, рынок мобильной связи давно в зоне высокой конкуренции. Как отметила Елена Иванова, 70% вакансий оператора заполняются изнутри. Причиной тому – устойчивость отрасли и бизнеса, желание сотрудников развиваться и расти, а также ценности, которые транслирует компания.