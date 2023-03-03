Волгоградскому музею-панораме передали портрет Сталина из 130 тысяч бусин бисера

Картину передали в дар музею на 80-летию Сталинградской победы Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Коллекция волгоградского музея-заповедника «Сталинградская битва» пополнилась очередным изображением Иосифа Сталина. 3 марта 2023 в фонды передали картину с портретом Верховного Главнокомандующего СССР, выполненную из 130 тысяч бусин бисера. Создал ее вопреки всем ожиданиям не профессиональный художник, а технический директор НИИ Антон Киселев. Корреспондент КП-Волгоград побывал на презентации нового экспоната.

На создание такой картины у Антона ушло 3-4 недели Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

О том, что он хочет передать в дар свое творение, Антон Киселев сообщил еще перед Новым годом. Он обратился в комитет культуры Волгоградской области с предложением сделать такой подарок к 80-летию Сталинградской победы, но по срокам не уложился и закончил картину только сейчас.

- Картины из бисера – моё хобби, занимаюсь этим уже около 15 лет. Я живу в многоэтажном доме – на одном этаже у меня квартира, а на верхнем этаже мастерская, там я и занимаюсь творчеством, - рассказал Антон Киселев.

Работа выполнена с помощью автоматической программы, но оттенки и цветные переходы сделаны вручную Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

По словам художника, при создании картин он использует уникальную авторскую разработку. Он выбрал понравившееся изображение Сталина в Интернете, оцифровал его и опробовал на нем свое программное обеспечение. Однако работу вручную никто не отменял и выстраивать цветовую гамму Антону приходится самостоятельно.

- Картина размером 110 на 130 см, состоит из свыше 130 тысяч бисеринок двухмиллиметрового жемчуга, наклеенного на ткань. В палитре более 40 различных оттенков. На создание этого произведения у меня ушло 3-4 недели, - поведал о деталях Антон Киселев.

Портрет сделан в уникальной авторской техники Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Ранее Антон уже делал портреты известных личностей, таких как, например, Ивана Грозного и Петра Первого. В ближайшей будущем художник планирует создать портрет еще одного известного человека – Юрия Гагарина, который он хочет презентовать в московский Музей Космонавтики. Ну а пока самое большое на сегодняшний день творение волгоградского инженера должно войти в фонд музея-заповедника.

- В нашей коллекции более 160 тысяч предметов и не все они представлены в залах музея. Коллекция так и формировалась, изначально это были подарки, сегодня она пополнилась на еще один экспонат. В дальнейшем мы планируем включить этот портрет авторства Антона Киселева в одну из тематических выставок, – отметил директор музея-панорамы Алексей Дементьев.

Картина передана в фонд музея-заповедника, а позже будет представлена на выставке Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Напомним, что за последние несколько количество изображений Иосифа Сталина в Волгограде продолжает расти в геометрической прогрессии. К примеру, в канун празднования 80-летия победы в Сталинградской битве возле музея-заповедника появились бюсты Иосифа Сталина, Георгия Жукова и Александра Василевского.

Самый первый бюст вождя появился в 2019 году у Сталинградского обкома КПРФ, еще один нашли в заброшенном пионерском лагере советских времен.

В 2022-м году портреты Сталина, Жукова, Родимцева, Зайцева, Павлова, Шумилова и многих других героев Сталинградской битвы украсили фасады многоэтажных домов на проспекте Жукова.

Также на Мамаевом кургане работает частный музей Сталина, внутри которого есть не только бюст генералиссимуса, но даже его личный кабинет.