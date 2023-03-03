«Била мать с малышом на руках»: подробности избиения женщиной 8-месячного ребенка в Волгограде

Женщину задержали, ей грозит уголовная ответственность. Фото: Александр ПАНОВ

В Волгограде 25-летняя женщина напала на мать с младенцем и сотрудников полиции. 8-месячный малыш попал в больницу с травмами. Эта дикая история произошла 2 марта в Красноармейском районе в доме №3 на улице Гремячинская. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, по этому адресу волгоградка сдавала квартиру 30-летней знакомой, которая воспитывала двух маленьких детей.

- Днём в состоянии опьянения пришла к квартиросъёмщице и потребовала съехать немедленно с квартиры затем, стала наносить телесные повреждения, один из ударов пришелся малолетнему ребенку, который был на руках у матери, - уточнили в региональном главке МВД.

Малыша доставили в больницу №7, где врачи оказали ему необходимую помощь. Соседи вызвали полицию. Дебоширка продолжила вести себя агрессивно в отношении стражей порядка.

- Проявила агрессию, оскорбление и насилие по отношению к полицейским. Была задержана, доставлена в отдел полиции, - уточнили в МВД.

Известно, что у подозреваемой двое детей, воспитанием которых она не занималась. Несколько дней перед случившимся она употребляла спиртные напитки, после чего пошла разбираться со знакомой. Женщину уже привлекли по двум административным статьям – мелкое хулиганство и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Детей забрали, они сейчас у родственников по папе.

- Проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято законное решение. Собранные материалы по факту применения насилия в отношении представителей власти будут направлены в СК, - добавили в полиции.