Кузница кадров

Фото: Ирина СИМОНОВА

Документ, еще более укрепляющий партнерство ведущего технического вуза и одного из самых передовых предприятий региона, подписали ректор Волгоградского государственного технического университета Александр Навроцкий и начальник Управления по работе с персоналом ЕвроХим-ВолгаКалия Иван Коляда на площадке Гремячинского горно-обогатительного комбината.

Во время предварительной экскурсии гости в сопровождении руководителей компании осмотрели объекты поверхностного комплекса комбината, познакомились с важнейшими производственными процессами. Представители вуза высоко оценили богатый практический опыт, наработанный коллективом ЕвроХим-ВолгаКалия, уровень технической и технологической оснащенности предприятия.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Эти достижения предприятия могут стать основой научных разработок, которые университет будет проводить на площадке Гремячинского ГОКа. Кроме того, вуз заинтересован в организации практик и стажировок на промплощадке ГОКа, в привлечении к образовательному процессу руководителей и специалистов предприятия, имеющих опыт практической работы по профилю обучения.

В свою очередь на базе ВГТУ будут проходить подготовка будущих специалистов, в том числе по целевому приему, переподготовка и послевузовское образование сотрудников ЕвроХим-ВолгаКалия. Образовательная программа будет учитывать особые требования и специфику будущей профессиональной деятельности работников комбината.

Соглашением предусматривается содействие трудоустройству квалифицированных выпускников университета, лучшим образом проявивших себя во время прохождения практики на предприятии.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Взаимодействие вуза и компании создаст дополнительные перспективы развития региональной экономики, станет важным показателем качества и надежности учебного заведения, критерием конкурентоспособности предприятия.