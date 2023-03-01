Волгоградцев приглашают на службу в полицию и на учебу в академию МВД и суворовское военное училище

Фото предоставлено ГУ МВД России по Волгоградской области

ГУ МВД России по Волгоградской области организует набор кандидатов на обучение в Волгоградскую академию МВД России из числа юношей и девушек, успешно окончивших 11 классов или окончивших обучение по программам среднего профессионального образования, а также юношей в Астраханское суворовское военное училище МВД России из числа учащихся 8 классов.

Срок обучения в Астраханском суворовском военном училище МВД России составляет 3 года. По окончании училища воспитанникам предоставляется преимущественное право при поступлении на обучение в Волгоградскую академию МВД России и другие учебные заведения высшего образования системы МВД России. Суворовцы с момента зачисления обеспечиваются бесплатным питанием, форменной одеждой и обувью, общежитием и медицинским обслуживанием. На протяжении всего периода обучения суворовцам производится ежемесячная денежная выплата в размере 1085 рублей (для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 2170 рублей).

Фото предоставлено Астраханским Суворовском военным училищем МВД России

Волгоградская академия МВД России осуществляет подготовку специалистов для органов внутренних дел Российской Федерации по следующим специальностям и направлениям подготовки:,«Правовое обеспечение национальной безопасности» - для следственных подразделений (срок обучения 5 лет), «Судебная экспертиза» - для экспертно-криминалистических подразделений (срок обучения 5 лет), «Обеспечение законности и правопорядка» - для оперативных подразделений (срок обучения 4 года).

По окончании обучения выпускникам присваивается специальное звание «лейтенант полиции». Выпускники назначаются на должности оперуполномоченных уголовного розыска, следователей и экспертов. Курсанты и слушатели академии получают ежемесячное денежное содержание из расчета на 1 января 2023 года в следующем размере:1-2 курс - 16541 руб., 3-4 курс – 17808руб., 5 курс – 33327 руб.

По вопросам поступления в учебные заведения системы МВД России обращаться в Главное управление МВД России по Волгоградской области:

(8442) 30-42-94

Фото предоставлено Астраханским Суворовском военным училищем МВД России

Главное управление МВД России по Волгоградской области осуществляет прием на службу в органы внутренних дел Российской Федерации, отделы полиции всех районов города Волгограда и территориальных органов МВД России Волгоградской области.

Фото предоставлено ГУ МВД России по Волгоградской области

К кандидатам на службу в органы внутренних дел предъявляются следующие требования:

гражданство Российской Федерации;

возраст от 18 до 35 лет (для замещения должностей младшего начальствующего состава) до 40 лет (для замещения должностей среднего и старшего начальствующего состава);

образование не ниже среднего общего;

служба в Вооруженных Силах РФ;

отсутствие судимости;

способные по моральным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять возложенные на сотрудников полиции обязанности.

Для сотрудников ОВД предоставляются следующие социальные гарантии:

стабильное высокое денежное содержание;

полный социальный пакет;

оплачиваемый отпуск от 30 до 60 календарных дней в зависимости от срока службы;

бесплатное медицинское обслуживание с возможностью санаторно-курортного лечения и государственное медицинское страхование;

возможность профессионального роста и возможность получения бесплатного высшего образования в образовательных организациях МВД России;

исчисление выслуги лет для выхода на пенсию на льготных условиях.

По вопросу трудоустройства необходимо обратиться в территориальный орган внутренних дел по месту жительства.

Телефоны для справок: (8442) 30-43-40, 30-46-45, 93-73-98, 93-73-21.

Денежное довольствие курсантов и слушателей ВА МВД России по состоянию на 01.01.2023

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