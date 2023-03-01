Волгоградцев приглашают на службу в полицию и на учебу в академию МВД и суворовское военное училище

Фото предоставлено ГУ МВД России по Волгоградской области
ГУ МВД России по Волгоградской области организует набор кандидатов на обучение в Волгоградскую академию МВД России из числа юношей и девушек, успешно окончивших 11 классов или окончивших обучение по программам среднего профессионального образования, а также юношей в Астраханское суворовское военное училище МВД России из числа учащихся 8 классов.
Срок обучения в Астраханском суворовском военном училище МВД России составляет 3 года. По окончании училища воспитанникам предоставляется преимущественное право при поступлении на обучение в Волгоградскую академию МВД России и другие учебные заведения высшего образования системы МВД России. Суворовцы с момента зачисления обеспечиваются бесплатным питанием, форменной одеждой и обувью, общежитием и медицинским обслуживанием. На протяжении всего периода обучения суворовцам производится ежемесячная денежная выплата в размере 1085 рублей (для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 2170 рублей).
Фото предоставлено Астраханским Суворовском военным училищем МВД России
Волгоградская академия МВД России осуществляет подготовку специалистов для органов внутренних дел Российской Федерации по следующим специальностям и направлениям подготовки:,«Правовое обеспечение национальной безопасности» - для следственных подразделений (срок обучения 5 лет), «Судебная экспертиза» - для экспертно-криминалистических подразделений (срок обучения 5 лет), «Обеспечение законности и правопорядка» - для оперативных подразделений (срок обучения 4 года).
По окончании обучения выпускникам присваивается специальное звание «лейтенант полиции». Выпускники назначаются на должности оперуполномоченных уголовного розыска, следователей и экспертов. Курсанты и слушатели академии получают ежемесячное денежное содержание из расчета на 1 января 2023 года в следующем размере:1-2 курс - 16541 руб., 3-4 курс – 17808руб., 5 курс – 33327 руб.
По вопросам поступления в учебные заведения системы МВД России обращаться в Главное управление МВД России по Волгоградской области:
(8442) 30-42-94
Фото предоставлено Астраханским Суворовском военным училищем МВД России
Главное управление МВД России по Волгоградской области осуществляет прием на службу в органы внутренних дел Российской Федерации, отделы полиции всех районов города Волгограда и территориальных органов МВД России Волгоградской области.
Фото предоставлено ГУ МВД России по Волгоградской области
К кандидатам на службу в органы внутренних дел предъявляются следующие требования:
гражданство Российской Федерации;
возраст от 18 до 35 лет (для замещения должностей младшего начальствующего состава) до 40 лет (для замещения должностей среднего и старшего начальствующего состава);
образование не ниже среднего общего;
служба в Вооруженных Силах РФ;
отсутствие судимости;
способные по моральным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять возложенные на сотрудников полиции обязанности.
Для сотрудников ОВД предоставляются следующие социальные гарантии:
стабильное высокое денежное содержание;
полный социальный пакет;
оплачиваемый отпуск от 30 до 60 календарных дней в зависимости от срока службы;
бесплатное медицинское обслуживание с возможностью санаторно-курортного лечения и государственное медицинское страхование;
возможность профессионального роста и возможность получения бесплатного высшего образования в образовательных организациях МВД России;
исчисление выслуги лет для выхода на пенсию на льготных условиях.
По вопросу трудоустройства необходимо обратиться в территориальный орган внутренних дел по месту жительства.
Телефоны для справок: (8442) 30-43-40, 30-46-45, 93-73-98, 93-73-21.
Денежное довольствие курсантов и слушателей ВА МВД России по состоянию на 01.01.2023
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