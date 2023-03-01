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Общество1 марта 2023 15:20

Волгоградцев приглашают на службу в полицию и на учебу в академию МВД и суворовское военное училище

Главное управление МВД России по Волгоградской области рассмотрит заявки от кандидатов
Фото предоставлено ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото предоставлено ГУ МВД России по Волгоградской области

ГУ МВД России по Волгоградской области организует набор кандидатов на обучение в Волгоградскую академию МВД России из числа юношей и девушек, успешно окончивших 11 классов или окончивших обучение по программам среднего профессионального образования, а также юношей в Астраханское суворовское военное училище МВД России из числа учащихся 8 классов.

Срок обучения в Астраханском суворовском военном училище МВД России составляет 3 года. По окончании училища воспитанникам предоставляется преимущественное право при поступлении на обучение в Волгоградскую академию МВД России и другие учебные заведения высшего образования системы МВД России. Суворовцы с момента зачисления обеспечиваются бесплатным питанием, форменной одеждой и обувью, общежитием и медицинским обслуживанием. На протяжении всего периода обучения суворовцам производится ежемесячная денежная выплата в размере 1085 рублей (для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 2170 рублей).

Фото предоставлено Астраханским Суворовском военным училищем МВД России

Фото предоставлено Астраханским Суворовском военным училищем МВД России

Волгоградская академия МВД России осуществляет подготовку специалистов для органов внутренних дел Российской Федерации по следующим специальностям и направлениям подготовки:,«Правовое обеспечение национальной безопасности» - для следственных подразделений (срок обучения 5 лет), «Судебная экспертиза» - для экспертно-криминалистических подразделений (срок обучения 5 лет), «Обеспечение законности и правопорядка» - для оперативных подразделений (срок обучения 4 года).

По окончании обучения выпускникам присваивается специальное звание «лейтенант полиции». Выпускники назначаются на должности оперуполномоченных уголовного розыска, следователей и экспертов. Курсанты и слушатели академии получают ежемесячное денежное содержание из расчета на 1 января 2023 года в следующем размере:1-2 курс - 16541 руб., 3-4 курс – 17808руб., 5 курс – 33327 руб.

По вопросам поступления в учебные заведения системы МВД России обращаться в Главное управление МВД России по Волгоградской области:

(8442) 30-42-94

Фото предоставлено Астраханским Суворовском военным училищем МВД России

Фото предоставлено Астраханским Суворовском военным училищем МВД России

Главное управление МВД России по Волгоградской области осуществляет прием на службу в органы внутренних дел Российской Федерации, отделы полиции всех районов города Волгограда и территориальных органов МВД России Волгоградской области.

Фото предоставлено ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото предоставлено ГУ МВД России по Волгоградской области

К кандидатам на службу в органы внутренних дел предъявляются следующие требования:

гражданство Российской Федерации;

возраст от 18 до 35 лет (для замещения должностей младшего начальствующего состава) до 40 лет (для замещения должностей среднего и старшего начальствующего состава);

образование не ниже среднего общего;

служба в Вооруженных Силах РФ;

отсутствие судимости;

способные по моральным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять возложенные на сотрудников полиции обязанности.

Для сотрудников ОВД предоставляются следующие социальные гарантии:

стабильное высокое денежное содержание;

полный социальный пакет;

оплачиваемый отпуск от 30 до 60 календарных дней в зависимости от срока службы;

бесплатное медицинское обслуживание с возможностью санаторно-курортного лечения и государственное медицинское страхование;

возможность профессионального роста и возможность получения бесплатного высшего образования в образовательных организациях МВД России;

исчисление выслуги лет для выхода на пенсию на льготных условиях.

По вопросу трудоустройства необходимо обратиться в территориальный орган внутренних дел по месту жительства.

Телефоны для справок: (8442) 30-43-40, 30-46-45, 93-73-98, 93-73-21.

Денежное довольствие курсантов и слушателей ВА МВД России по состоянию на 01.01.2023

14+, https://34.мвд.рф/

БИЗНЕС-ПРЕСС