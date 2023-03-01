Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Торжественная церемония вручения государственных и ведомственных наград состоялась сегодня в правительстве Липецкой области. Чествовали работников здравоохранения, культуры, сельского хозяйства и других сфер. Награды вручил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Искренне рад вручать сегодня высокие награды жителям нашего региона, которые внесли большой вклад в развитие Липецкой области. Каждый из вас – выдающаяся личность. Ваши достижения заслуживают большого уважения, ваши старания и верность профессии получили признание. Мы вас ценим, гордимся вами и благодарим за добросовестный труд», – сказал губернатор.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу орден Пирогова получил главный врач Липецкого областного наркологического диспансера Михаил Коростин, который более 40 лет посвятил медицине. Под его непосредственным руководством в наркологическом диспансере создано отделение неотложной помощи с реанимационным блоком. Михаил Иванович – инициатор создания областной детско-подростковой наркологической службы, разработчик ряда реабилитационных программ.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён начальник управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков. Медали Луки Крымского удостоены 15 медицинских работников Липецкой области. Многие из них работали в ковид-бригадах во время пандемии коронавируса и спасли тысячи жизней. Младшая медицинская сестра Липецкой областной клинической инфекционной больницы Татьяна Боброва получила благодарность Президента Российской Федерации. Наталье Кукушкиной и Юрию Латышеву присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации», оба работают в областном онкодиспансере.

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено директору Детской школы искусств № 6 Липецка Людмиле Немец. За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» присвоено водителю автобуса Автоколонны-2068 Усманского района Александру Смольянинову. Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» получили тракторист-машинист сельскохозяйственного производства Агропромышленного объединения «Дружба» Грязинского района Олег Востриков и водитель ООО «Хлебороб» Усманского района Андрей Куренков.

Также был вручён ряд ведомственных наград. Работу липчан отметили в Министерстве экономического развития России и в Министерстве сельского хозяйства РФ.