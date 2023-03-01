Поездки с выгодой: как жителям Волгограда экономить на городском транспорте и путешествиях по стране

Фото: пресс-служба платежной системы "Мир"

После долгой зимы так хочется чаще бывать на улице, дышать свежим воздухом и чувствовать легкость на душе. Это время идеально для прогулок по родному городу, поездок в его дальние уголки и в пригороды, а также для путешествий в соседние регионы. Не упускайте момент насладиться весенним настроением, а мы подскажем, как это сделать с минимальными затратами.

ЭКОНОМНЫЕ ПОЕЗДКИ

Ждем погожий день, одеваемся удобно, но тепло (весенняя погода коварна!) и планируем маршрут по любимому городу. Можно выбраться в парк, на Центральную набережную или даже за город. Надоест гулять пешком - садитесь на общественный транспорт и любуйтесь городскими пейзажами из окна автобуса, троллейбуса или трамвая. Только перед этим не забудьте загрузить свою карту "Мир" в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов –Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC).

Дело в том, что если оплачивать проезд в общественном транспорте Волгограда и Волжского отечественной картой, загруженной в смартфон, стоимость поездки автоматически снижается на 7 рублей. Ездить дешевле в городских трамваях, троллейбусах и автобусах, оборудованных терминалами для приема бесконтактных банковских карт, можно с 1 марта по 30 июня 2023 года. Кстати, с началом речной навигации расплатиться со скидкой можно будет также на пароме, курсирующем в городе Волжском. Стоимость проезда на пароме также будет меньше на 7 рублей.

ЛЬГОТНЫЕ АВИАПЕРЕЛЕТЫ

В 2023 году из Волгограда в некоторые российские города можно улететь по сниженной цене. Росавиация утвердила список субсидируемых маршрутов - в него вошли авиарейсы из Волгограда в 12 городов России. Самолеты из аэропорта Гумрак будут летать в Астрахань, Минводы, Казань, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Новосибирск, в Пермь, Самару, Сургут, Тюмень, в Уфу и в Челябинск. Билеты можно будет купить дешевле - по специальному тарифу. Волгоградская область софинансирует эти направления до 30,5%. Как правило, самолеты с субсидированными рейсами летают дважды в неделю.

Еще одна приятная новость для волгоградских путешественников. В Баку из Волгограда с будущего месяца можно будет улететь без утомляющих пересадок. При этом летать воздушные суда начнут из Волгограда не с 1, а с 18 марта, 21 марта.

БИЛЕТЫ НА ПОЕЗД - СО СКИДКОЙ

В межсезонье курорты с зимними видами спорта уже закрыты, а на пляж еще рано. Значит, наступила пора экскурсий! Железная дорога подходит для таких поездок лучше всего. В вагоне удобно и комфортно, а из окон легко рассмотреть все красоты окружающего пейзажа. Из Волгограда на поезде можно поехать в Астрахань, Красноярск, Воронеж, Тамбов, Москву, Калининград и много куда еще. Кроме того, железнодорожные поездки могут быть выгодными. Например, пенсионерам старше 60 лет доступна скидка на проезд в поездах дальнего следования. Тариф дает выгоду 15% от стоимости билета. Отправиться в путешествие по выгодной цене можно в следующие даты: 28 февраля – 24 апреля; 16 мая – 31 мая; 16 сентября – 30 октября; 7 ноября – 21 декабря. Нюанс: билеты со скидкой оформляются не позже, чем за неделю до начала поездки. Если пенсионер воспользуется скидкой 15%, приплюсовать другие льготы уже нельзя.

Многодетные семьи на внутрироссийских направлениях также сэкономят 15% от цены билетов в купейные вагоны поездов дальнего следования. Студенты-очники и аспиранты могут ездить по дальним направлениям со скидкой 25%, она распространяется на купе.

Если не хочется ехать далеко, можно составить интересный маршрут из Волгограда в пригороды и близлежащие города на электричках. В электропоездах также действуют скидки - для пенсионеров, школьников и студентов, инвалидов и многодетных семей.