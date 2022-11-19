В Волгоградской области установили тарифы на коммунальные услуги с 1 декабря

Волгоградцы заметят изменения в платежках за декабрь. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградцы в последние дни гадали, на сколько вырастет плата за коммуналку с 1 декабря. Было известно, что в России они вырастут на 9%, а вот какие конкретно расценки примут региональные чиновники, было не очень понятно. Накануне комитет тарифного регулирования Волгоградской области утвердил цифры. Изменения тарифов на газ и электроэнергию, по словам региональных чиновников, будут минимальными и не превысят 9%. Индексацию произведут с 1 декабря.

Итак, в первый зимний месяц цена газ для населения увеличится от 8,02% до 8,5% в зависимости от направления использования. Те, кто пользуются газовой плитой и колонкой, будут платить за кубометр газа 10,29 руб. вместо 9,52 руб., те, кто отапливает газом свой дом, заплатят 6,57 руб. за кубометр голубого топлива (раньше было 6,06 руб.).

Свет тоже подорожает на 8,9% - тариф составит 5,39 рублей за кВт в час (с НДС). Исключение – отдельные категории.

- При расчётах тарифов для населения, проживающего в городских домах с электроплитами и (или) электроотопительными установками, а также в сельских поселениях и СНТ, эксперты применили понижающий коэффициент 0,701. По итогу тариф для этих категорий составит 3,78 рублей за кВт в час с НДС, - прокомментировали «КП-Волгоград» в комитете.

Это еще не все изменения, которые волгоградцы увидят в платежках, остальные тарифы чиновники утвердят в ближайшие дни. При этом власти обещают больше не поднимать цены на коммуналку аж до 2024 года и клянутся, что сделали все для того, чтобы сохранить баланс интересов производителей услуг и потребителей.

- В 2023 году тарифы изменяться не будут, - уверяют чиновники. Говорят, что этого повышения пока достаточно для того, чтобы населению предоставлять качественные коммунальные услуги.

С учетом принятых изменений тарифы в Волгоградской области, по словам чиновников, остаются одними из самых доступных в стране и не превышают уровень инфляции.