В волгоградском музыкальном театре состоится премьера спектакля «В джазе только девушки»: фоторепортаж

В волгоградском музтеатре состоится премьера мюзикла Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградском музыкальном театре состоится премьера спектакля. Зрители увидят постановку «В джазе только девушки». Эта история должна быть хорошо знакома по одноименному фильму с Мерлин Монро. Спектакль на театральной сцене представлен в жанре мюзикл. Сайт volgograd.kp.ru предлагает фоторепортаж с генерального прогона постановки.

На сцене покажут знаменитую историю перевоплощения Джо и Джерри Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Для спектакля было написано более 20 номеров Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Авторами мюзикла стали композитор Владимир Баскин и поэт-либреттист Евгений Муравьев, которые ранее уже делали постановки в Волгоградском музыкальном театре. Для нового спектакля было написано более 20 номеров. Поют в нем все задействованные актеры, даже гангстеры, от которых прятались Джо и Джерри. Были подготовлены яркие декорации, которые переносят в атмосферу Чикаго и Майами конца 20-х годов прошлого века. Для мюзикла было сшито около 150 костюмов.

Для мюзикла подготовили около 150 костюмов Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В этом мюзикле поют все герои Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Судьба подталкивает их к решению превратиться из Джо и Джерри в Дафну и Джозефину, ведь в этом джазе только девушки! Оркестр Милашки Сью отправляется в Майами, а это шанс и подзаработать, и скрыться от гангстеров, - отметили в музтеатре.

Декорации и костюмы перенесут зрителя в атмосферу Майами 20-х годов Фото: Геннадий БИСЕНОВ

История путешествия оркестра девушек из Чикаго в Майами хорошо знакома любителям кинематографа Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Под песни и танцы зрители увидят множество приключений главных героев. Спектакль «В джазе только девушки» приурочен к 90-летию театра. Премьеры состоятся 18, 19 и 27 ноября.

Спектакль написали композитор Владимир Баскин и поэт-либреттист Евгений Муравьев Фото: Геннадий БИСЕНОВ