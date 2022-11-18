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Звезды18 ноября 2022 13:25

В волгоградском музыкальном театре состоится премьера спектакля «В джазе только девушки»: фоторепортаж

Зрители увидят знаменитую историю Джо и Джерри в оркестре Милашки Сью
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В волгоградском музтеатре состоится премьера мюзикла

В волгоградском музтеатре состоится премьера мюзикла

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградском музыкальном театре состоится премьера спектакля. Зрители увидят постановку «В джазе только девушки». Эта история должна быть хорошо знакома по одноименному фильму с Мерлин Монро. Спектакль на театральной сцене представлен в жанре мюзикл. Сайт volgograd.kp.ru предлагает фоторепортаж с генерального прогона постановки.

На сцене покажут знаменитую историю перевоплощения Джо и Джерри

На сцене покажут знаменитую историю перевоплощения Джо и Джерри

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Для спектакля было написано более 20 номеров

Для спектакля было написано более 20 номеров

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Авторами мюзикла стали композитор Владимир Баскин и поэт-либреттист Евгений Муравьев, которые ранее уже делали постановки в Волгоградском музыкальном театре. Для нового спектакля было написано более 20 номеров. Поют в нем все задействованные актеры, даже гангстеры, от которых прятались Джо и Джерри. Были подготовлены яркие декорации, которые переносят в атмосферу Чикаго и Майами конца 20-х годов прошлого века. Для мюзикла было сшито около 150 костюмов.

Для мюзикла подготовили около 150 костюмов

Для мюзикла подготовили около 150 костюмов

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В этом мюзикле поют все герои

В этом мюзикле поют все герои

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Судьба подталкивает их к решению превратиться из Джо и Джерри в Дафну и Джозефину, ведь в этом джазе только девушки! Оркестр Милашки Сью отправляется в Майами, а это шанс и подзаработать, и скрыться от гангстеров, - отметили в музтеатре.

Декорации и костюмы перенесут зрителя в атмосферу Майами 20-х годов

Декорации и костюмы перенесут зрителя в атмосферу Майами 20-х годов

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

История путешествия оркестра девушек из Чикаго в Майами хорошо знакома любителям кинематографа

История путешествия оркестра девушек из Чикаго в Майами хорошо знакома любителям кинематографа

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Под песни и танцы зрители увидят множество приключений главных героев. Спектакль «В джазе только девушки» приурочен к 90-летию театра. Премьеры состоятся 18, 19 и 27 ноября.

Спектакль написали композитор Владимир Баскин и поэт-либреттист Евгений Муравьев

Спектакль написали композитор Владимир Баскин и поэт-либреттист Евгений Муравьев

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Как звучит знаменитая фраза из фильма, "У каждого свои недостатки"

Как звучит знаменитая фраза из фильма, "У каждого свои недостатки"

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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