Только лучшие бойцы

Фото: Ирина СИМОНОВА

Сотрудники Гремячинского горно-обогатительного комбината вошли в число победителей II турнира Лиги бокса «Страна Чемпионов», посвященного Герою Российской Федерации Вадиму Герасимову.

Соревнования прошли на базе Волгоградской академии физической культуры. Для участия в турнире надо было выполнить минимальный набор требований, в числе которых допуск врача и стаж занятий боксом от 6 месяцев. Поэтому в боях участвовали как спортсмены-любители, так и профессионалы.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Проверить себя и собственные силы решили и сотрудники Гремячинского горно-обогатительного комбината - проходчик Эрик Жилкибаев и горнорабочий Валерий Пархомов.

Точные удары, холодный расчет, выдержка – всё это результат ежедневных напряженных тренировок. Для Эрика Рустамовича – это первый официальный поединок, к которому он готовился полгода. Несмотря на опытность своего соперника, он продемонстрировал зрелищный бой и завоевал призовое место.

Валерий Пархомов – опытный боец. В боксе он уже более пяти лет и не представляет свою жизнь без перчаток и ринга. Несмотря на травму, полученную незадолго до самих соревнований, он блестяще провел поединок, завершив его победой.

Фото: Ирина СИМОНОВА

У победителей единое мнение: подобные турниры не только закаляют характер, дарят эмоции и уверенность в себе, но и популяризируют здоровый образ жизни среди молодого поколения.

«ЕвроХим-ВолгаКалий» поддерживает все спортивные начинания коллектива, оказывает содействие в проведении спортивных турниров, вносит большой вклад в усовершенствование площадок и залов спортивных секций, развивает спортивную культуру среди сотрудников.