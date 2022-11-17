Игорь Артамонов: Перед вами стояла непростая задача, и вы выполнили её с честью

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области

Липецкие водители спасли 6,5 тысячи жителей Херсонской области. Несколько недель сотрудники предприятий «Липецкие автобусные линии» и «Липецкпассажиртранс» работали в зоне СВО. Они поехали туда добровольно, когда узнали, что нужна их помощь.

Из Херсонской области в Крым на автобусах липчане вывозили мирных жителей – в основном инвалидов, пожилых, детей, в том числе детдомовских. 55 водителей под обстрелами, рискуя своими жизнями, спасали чужие.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области

«Я поехал в эту командировку добровольцем. Да, было нелегко, но усталость мы не чувствовали, ведь перед нами стояла важная задача. Мы вывозили людей под обстрелами, успокаивали детей, заносили на руках пострадавших и раненных в автобусы. Я очень горжусь своими коллегами, ребятами, которые были рядом. Мы вместе это прошли с ними, каждый вёл себя достойно и очень мужественно. Со мной на предприятии трудятся самые настоящие герои!», – сказал водитель Липецких автобусных линий Сергей Семич.

Накануне липчане вернулись домой. Сегодня с ними встретился руководитель региона Игорь Артамонов. Он поблагодарил каждого за смелость, отзывчивость, бесстрашие и желание помогать и вручил награды.

«Перед вами стояла непростая задача, и вы выполнили её с честью. Мы благодарны каждому из вас за ваши добрые сердца, профессионализм и самоотверженность», – сказал губернатор.