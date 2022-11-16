В Котельниково определили победителей регионального этапа федерального конкурса «Горячий снег»

Фото: Ирина СИМОНОВА

Федеральный конкурс школьных сочинений «Горячий снег», который проводится в рамках Всероссийской историко-патриотической акции «Линейка памяти» Федерального агентства по туризму, стартовал в городе Котельниково в преддверии 80-летия Сталинградской битвы. Конкурс организован компанией «ЕвроХим» в партнерстве с АНО «Национальные приоритеты», Союзом писателей России и Российским военно-историческим обществом.

На первом этапе конкурса школьники из семи городов присутствия компании «ЕвроХим» - Ковдора, Кингисеппа, Новомосковска, Березняков, Белореченска, Невинномысска и Котельниково – изучили историю Котельниковского сражения, открывшего путь победе в Сталинградской битве. Опорной точкой исторических и краеведческих исследований и работы над конкурсными сочинениями стал роман писателя-фронтовика Юрия Бондарева «Горячий снег».

Фото: Ирина СИМОНОВА

Ребята из Котельниково использовали при работе над сочинениями консультации музейных работников и экспозиции зала Военной Славы городского «Историко-краеведческого музея», воспоминания участников и очевидцев героических событий, сохранившиеся в музейных и домашних архивах.

Конкурсные работы изучила региональная конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители градообразующего предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий», администрации и образовательных учреждений Котельниковского района.

Во время оценки эксперты принимали во внимание стилевое и языковое своеобразие, наличие интересного материала, фактов, историй, глубину и раскрытие затрагиваемых в сочинении вопросов.

Первое место в региональном этапе федерального конкурса «Горячий снег» заняла работа учащейся школы № 2 города Котельниково Дарьи Подскребалиной. Второе место у Данилы Чистякова – ученика Захаровской средней школы, на третьем месте сочинение учащейся средней школы № 2 Елизаветы Кочубеевой. Победители награждены ценными подарками компании «ЕвроХим-ВолгаКалий».

Три призовые сочинения котельниковцев вошли в лонг-лист конкурса федерального этапа. Оценку лучших работ из семи регионов произведет конкурсное жюри в составе представителей компании «ЕвроХим», Союза писателей России, Российского военно-исторического общества и АНО «Национальные приоритеты».

Авторов лучших сочинений в декабре 2022 года – в преддверии 80-й годовщины Победы в Сталинградском сражении – компания «ЕвроХим» премирует поездкой по памятным местам Сталинградского сражения в городе Волгограде. Ребята посетят Мамаев Курган, дом Павлова и другие мемориалы города-героя.