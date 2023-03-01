Под Волгоградом треш-стримеры, которые переодели гостя в женское белье и заставили целовать ноги, избежали наказания

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела. Фото: Александр ПАНОВ

Треш-стримеры из Елани, которые заставили одного гостя переодеться в женское белье и целовать ноги, а второго избили шутки ради, избегут уголовного наказания. Несмотря на то, что полицейские Волгоградской области провели тщательную проверку, сами потерпевшие решили не связываться с обидчиками.

Напомним, скандальные видеозаписи разлетелись в соцсетях в январе 2022 года. Двое женщин и мужчина, находясь в неадекватном состоянии, издевались над нетрезвыми гостями. Одного сильно ударили, а второго унижали. Его заставили раздеться, выбросили одежду, затем переодели в женское белье и попросили целовать ноги девушке. В отношении молодого человека также применяли физическое насилие.

По факту публикации видео в сети начальником ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майором полиции Д. Ю. Вельможко была назначена проверка. Однако потерпевшие отказались от каких-либо обвинений.

- В ходе проверки органами МВД были опрошены все участники опубликованных видеозаписей. Все они заявили, что не имеют претензий друг к другу. Состава преступления не выявлено, в возбуждении уголовного дела отказано, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД.

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