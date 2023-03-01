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Общество1 марта 2023 9:06

В волгоградских школах хотят отменить вторую смену

Губернатор заявил о планах по переводу всех школ Волгоградской области на обучение в первую смену
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В регионе постепенно будут переводить школы на обучение в одну смену

В регионе постепенно будут переводить школы на обучение в одну смену

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгоградской области планируют перевести все школы на обучение в первую смену, отменив вторую смену. Такую задачу поставил губернатор Андрей Бочаров. Перевод школ в одну смену будет проводится поэтапно за счет строительства новых и модернизации существующих образовательных учреждений. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе администрации Волгоградской области.

- У нас есть все возможности, в том числе, через строительство современных объектов, через модернизацию существующих школ, создать условия для постепенного перевода детей в одну смену. Эта задача очень важная, - подчеркнул Андрей Бочаров.

В настоящее время в регионе 26 тысяч учеников ходят в школу во вторую смену. С 2018 года в области возвели 6 общеобразовательных учреждений на 4 650 мест. Сейчас ведется строительство 5 школ, работы должны завершиться до конца года. Еще 2 учреждения проектируются.

В 2023 году сдадут в эксплуатацию школы на улицах Кузнецкой, Шекснинской, Кортоева в Волгограде, по одной – в Волжском, Михайловке.

- Кроме строительства мы реализуем программу по модернизации школ. В 2023-2025 годах на эти цели будет выделено порядка 2 млрд руб. из областного бюджета, - отметил Андрей Бочаров.

ОбразованиеКАРТИНА ДНЯ