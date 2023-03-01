Матерились и вытанцовывали: двоих жителей Сочи задержали за брейк на Мамаевом кургане

Брейк-дансеры танцевали и матерились напротив могильной плиты Героя Советского Союза лейтенанта Ивана Клименко. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Двоих танцоров из сборной Краснодарского края по брейк-дансу задержали в Волгограде за пляски и мат на Мамаевом кургане. 30-летнего Артема Дьякова и 33-летнего Роберта Антоняна из Сочи доставили в отдел полиции, где на них составили протокол, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области. После суд оштрафовал брейк-дансеров на 1000 рублей за мелкое хулиганство.

Танцоры из Сочи приехали в Волгоград на соревнования. 25 и 26 февраля в городе-герое проходили Чемпионат и первенство Северо-Кавказского и Южного федеральных округов по брейкингу. 24 февраля, пока Артем и Роберт готовились к выступлению, решили сходить на Мамаев курган. Там парни оторвались по полной – с огоньком танцевали брейк и матерились на глазах у изумленной публики. Другие посетители историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской Битвы» этого не оценили.

- Находясь на территории историко-мемориального комплекса Мамаев Курган, напротив могильной плиты Героя Советского Союза лейтенанта Клименко Ивана Ивановича, танцевали и выражались грубой нецензурной бранью. На неоднократные требования граждан прекратить хулиганские действия они не реагировали, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Вскоре полицейские задержали нарушителей общественного порядка и проводили в отдел, где на брейк-дансеров составили протоколы за мелкое хулиганство, выражающее явное неуважение к обществу. По этой статье им присудили по 1000 рублей штрафа каждому. Максимальным же наказанием мог быть арест до 15 суток. Сочинцы еще могут обжаловать решение суда.

Кстати, согласно протоколам соревнований, уже на следующий день Роберт занял первое место на соревнованиях по брейкингу в категории «Мужчины 19+».

Роберт получил в Волгограде не только штраф, но и первое место на соревнованиях. Фото: соцсети героя публикации

Это уже не первый танец на Мамаевом кургане, который представляет собой не только место ожесточенных боев, но и огромную братскую могилу. Два года назад 20-летний Кирилл Ежов так мечтал стать популярным и набрать тысячи подписчиков в ТикТок, что решил устроить полуобнаженные танцы на Мамаевом кургане – у подножия «Родины-матери». После этого видео на него завели уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронений». Оштрафовали на крупную сумму, а после отчислили из вуза.