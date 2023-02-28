Минцифры России впервые запускают регистрацию на Госуслугах без СНИЛС

Банк при необходимости в режиме реального времени запрашивает информацию о номере свидетельства у министерства.

Регистрация на Госуслугах требуется для получения ряда банковских услуг, например, для перевода пенсии из одного банка в другой. ВТБ первым в России предложил оформить регистрацию подтвержденной учётной записи на портале без предъявления СНИЛС.

Для получения услуги любому клиенту понадобится только паспорт. Сотрудники банка в режиме реального времени отправят запрос в Минцифры России, получение ответа от министерства займет меньше двух минут. Данные поступают в банк по защищенным каналам связи. После прохождения необходимых процедур клиенту станет доступен весь функционал Госуслуг, в том числе оформление заявлений на соцвыплаты

«Новое решение, запущенное банком совместно с Минцифры России, облегчит для людей взаимодействие с госсервисами и упростит доступ к государственным услугам в электронном виде без необходимости иметь СНИЛС под рукой. Банкпоможет всего за пару минут зарегистрировать на портале Госуслуг уже подтвержденную учетную запись.», – комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.