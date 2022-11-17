В Волгограде завершился масштабный ремонт поликлиники №2

Ремонт в поликлинике на улице Кузнецова шел с 2020 года Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде завершился капитальный ремонт поликлиники №2 в рамках регпроекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». В течение двух лет обновляли отделение, находящееся на улице Кузнецова в Краснооктябрьском районе. На ремонт и оснащение новым оборудованием было потрачено 239 миллионов рублей. Корреспондент сайта volgograd.kp.ru посмотрел, как выглядит обновленная поликлиника и какое медицинское оборудование она получила.

Регистратуру модернизировали, сделав в ней больше пространства Фото: Эдуард Пальгунов

В холле указаны все врачи и их кабинеты Фото: Эдуард Пальгунов

ОБНОВЛЕНИЕ НАЧАЛОСЬ С ПОЯВЛЕНИЯ ЦАОП

До капитального ремонта в поликлинике был организован Центр амбулаторной онкологической помощи. Он появился в 2020 году. Жители Краснооктябрьского района с подозрениями на злокачественные образования проходят диагностику в поликлинике. Если диагноз подтверждается, они направляются в онкодиспансер для назначения лечение, которое затем проводится в поликлинике.

Так выглядит кабинет дневного стационара ЦАОПа Фото: Эдуард Пальгунов

- Химиотерапия и восстановительное лечение проводится у нас в условиях дневного стационара. Также у нас выполняются малые инвазивные вмешательства – операции одного дня, которые не требуют пребывания в стационарных условиях. Для пациентов удобно, что они обращаются за медпомощью рядом с домом. Очередей нет. Проводится лабораторная диагностика, хорошее УЗИ оборудование, эндоскопия, КТ, МРТ – все в одном месте, - рассказал заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи Денис Калашников.

Новым оборудованием был оснащен кабинет маммографии Фото: Эдуард Пальгунов

РЕМОНТ ПРОШЕЛ СНАРУЖИ И ВНУТРИ ЗДАНИЯ

Ремонт прошел на каждом этаже поликлиники №2. Была модернизирована регистратура, заменены инженерные коммуникации, лифт. Строители отремонтировали фасад здания, провели внутреннюю отделку каждого кабинета, коридоров, в медучреждении появилась современная мебель. На весь ремонт было потрачено около 65 миллионов рублей. Примерно на 171 миллион рублей было закуплено новое оборудование.

Искать кабинет врача не приходится, на дверях висят таблички с указанием профиля специалиста Фото: Эдуард Пальгунов

- Поликлиника была оснащена серьезным современным оборудованием, которое позволяет диагностировать любые заболевания у населения нашего района. Это МРТ, компьютерный томограф, флюорограф, все оборудование на цифровой платформе, которая позволяет объединить все данные и передать их в региональную информационную систему. Это очень важно для дальнейшего наблюдения пациента. Всего на модернизацию поликлиники было потрачено 239 миллионов рублей, - отметил главный врач медучреждения Олег Ярыгин.

МРТ И КТ РАНЬШЕ НЕ БЫЛО

Обследование на компьютерном томографе занимает не более 15-ти минут Фото: Эдуард Пальгунов

В 2021 году в поликлинике появились аппараты КТ и МРТ, которых ранее не было. Раньше пациентов вынужденно направляли в другие медучреждения для проведения диагностики. Сейчас такой проблемы нет. Медики отмечают, что компьютерный томограф важен при выявлении вирусной пневмонии.

За смену КТ-обследование проходят до 12 пациентов Фото: Эдуард Пальгунов

- Выполняются исследования как нативные, так и контрастные органов грудной клетки, брюшной полости, малого таза, костей. Есть возможность сделать обследование у пациента на наличие вирусной пневмонии, которая не видна на рентгенографии. КТ-аппарат работает в две смены, за одну выполняется примерно 10-12 исследований, - рассказала заведующая отделением лучевой диагностики №2 и 3 Елена Архангельская.

Аппарат МРТ был установлен в поликлинике в 2021 году Фото: Эдуард Пальгунов

Наличие компьютерного томографа позволяет тщательнее обследовать пациента и диагностировать заболевания на ранних стадиях. В том числе это касается подозрений на онкологию. Кстати, обследование на КТ проходит не более 15-ти минут.

В поликлинике стало светлее и просторнее Фото: Эдуард Пальгунов

ОТКРЫЛСЯ КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТРАВМПУНКТ

Ранее во 2-й поликлинике не было трамвпункта, что было очень неудобно для жителей Красного. При неожиданном переломе ноги или руки в вечернее или ночное время приходилось искать в соседних районах, где можно вправить кость и наложить гипс. В апреле 2021 года на Кузнецова, 29 открылся собственный трамвпункт, который работает круглосуточно.

В этом году в медучреждении открыли круглосуточный травмпункт Фото: Эдуард Пальгунов

- За сутки в среднем обращается порядка 60-70 человек, мы работаем круглосуточно в тесном контакте со станцией скорой медицинской помощи. Если требуется госпитализация, то по маршрутизации направляем пациентов в различные медучреждения Волгограда. К открытию травмпункта было завезено оборудование, у нас установлен российский современный цифровой рентген-аппарат, даже мелкие травмы, переломы, заболевания можно диагностировать. Чем современнее оборудование, тем проще на нем работать, в том числе, благодаря специалистам. У нас квалифицированный штат сотрудников, - подчеркнул заведующий отделением неотложной травматологической помощи поликлиники №2 Олег Бабайцев.

Травмы лучше не получать, но если избежать их не удалось, специалисты вас примут в любое время, причем необязательно быть жителем Красного Фото: Эдуард Пальгунов

Травмпункт принимает не только жителей Краснооктябрьского района города, но и всех жителей области, причем как взрослых, так и детей.

Отметим, поликлиника №2 состоит из трех подразделений, которые находятся на проспекте Ленина, 145, улице Кузнецова, 29а и проспекте Металлургов, 8. Кроме того, есть отделения дневного стационара, восстановительной медицины. Всего медучреждение обслуживается 126 тысяч человек. На учете подразделения, в котором завершился ремонт, находятся 36 тысяч пациентов.