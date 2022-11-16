Волгоградцам рассказали, как без ошибок передать показания за электроэнергию

Как без ошибок и лишнего стресса передать показания счетчика. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Порой счета за коммуналку вызывают неприятное удивление. Потребитель уверен, что правильно передал показания, а разбираться в возможных ошибках нет ни желания, ни времени. «КП-Волгоград» с помощью экспертов «Волгоградэнергосбыта» разберет несколько самых распространенных ситуаций, которые помогут волгоградцам быстро и без лишнего стресса решить проблему.

- В платежке за электроэнергию появились лишние киловатты, а не те, которые я передал в последних показаниях.

Одна из причин – потребителю провели контрольный съем показаний. Подобные проверки случаются часто, так что попасть в такую ситуацию может каждый.

- Разница в показаниях возникла потому, что потребитель подает данные в одно время, а контрольный съем осуществляется в другое. Например, в отчетный период вы передали показания 21 числа, а контрольный съем прошел 24-го, - объясняют специалисты.

Как следствие - сотрудник компании передает контрольные показания с разницей в несколько дней. В свою очередь энергосбыт начислит оплату исходя из полученных во время проверки данных, потому что они будут приоритетными. Но переживать не стоит: в следующем месяце лишние киловатты вычтут, сделав перерасчет.

- Как пользоваться речевым роботом и без ошибок передать показания?

Многие волгоградцы предпочитают передавать показания счетчика по телефону. Но дозвониться до колл-центра бывает непросто, поэтому лучше воспользоваться голосовым помощником. Так делают 11 тысяч жителей региона. Робот Алена доступен по номеру (8442) 68-43-88. У Алены приятный голос, хорошие манеры и уважительное отношение к клиенту. Не придется ждать очереди, но стоит учесть некоторые нюансы.

Перед звонком нужно подготовить показания счетчика и номер лицевого счета. Голосовой помощник задаст простые вопросы, на которые нужно ответить «да» или «нет». Диктуя данные, лучше воздержаться от лишних фраз. Кстати, бывает, что робот определяет лицевой счет абонента по номеру телефона и запрашивает только адрес для уточнения.

- Ещё пара «тихих» советов: не передавайте показания с помощью громкой связи и не ведите разговор из шумного помещения или во время общения с другими людьми, - советуют в компании.

- Мне пришла квитанция с суммой один рубль. Я ошибся в показаниях?

Если вы получили «рублевую» квитанцию, не стоит паниковать. Дело не в ошибке, а в переплате или отсутствии потребления.

- Скорее всего, по лицевому счету имеется переплата, - объясняет энергосбыт. - Или полученные к расчёту показания прибора учёта за текущий месяц аналогичны показаниям за предыдущий месяц, или же потребителю произведён перерасчёт на сумму, большую суммы начисления за текущий расчётный период.

При этом важно в установленные сроки передать ежемесячные показания счетчика, чтобы избежать начисления платы «по-среднему».

- Обязательно ли передавать показания прибора учёта?

Никто не накажет за отсутствие показаний, но по закону РФ компания начислит оплату, исходя из среднемесячного потребления за прошлые месяцы (обычно за полгода). Однако тут есть свои минусы, если, например, потребитель надолго уехал и не пользуется светом.

- Даже если вы электроэнергией не пользовались, придется оплатить квитанцию. Впоследствии, при поступлении сведений (переданные показания электросчетчика, данные обхода контролера и т.д.), производится перерасчет, результаты которого учитываются при формировании платёжных документов. Не надо передавать показания только в случае установки интеллектуального прибора учёта.

Волгоградцам рекомендуют передавать показания счетчика с 15 по 25 каждого месяца. Способов много, выбрать удобный можно на сайте energosale34.ru в разделе «Информация для абонентов/Способы передачи показаний».