В Волгограде медики провели уникальную операцию мальчику с паховой грыжей

«Щадящий» вариант операции позволяет выписать пациента из больницы уже через день после хирургического вмешательства. Фото: ВолгГМУ

Волгоградские хирурги сделали уникальную операцию 7-летнему мальчику с паховой грыжей. Медики провели внебрюшинное чрескожное лигирование грыжевого мешка. До этого малоинвазивные методы в таких случаях не использовали, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском медуниверситете.

- Этот метод позволяет избежать травмы семенного канатика, развития послеоперационных осложнений и способствует ранней реабилитации, - пояснил заведующий кафедрой хирургических болезней №1 Института непрерывного медицинского и фармацевтического образования ВолгГМУ Юрий Веденин.

По словам Юрия Веденина, который руководил бригадой хирургов, диагноз ребенку поставили, когда ему было три года. Все это время мальчику приходилось ограничивать физические нагрузки – любое напряжение могло привести к ущемлению внутренних органов и развитию серьезных осложнений. Активному ребенку, который хотел заниматься спортом, ограничения давались нелегко.

Родители не решались на традиционную «открытую» операцию, а малоинвазивные методы в Волгоградской области при операциях детям не применяли. «Щадящий» вариант хирургического вмешательства с применением современных лапароскопических технологий разработали в 2020 году иркутские врачи. Именно такую операцию и сделали юному пациенту в больнице скорой медпомощи №15, причем бесплатно, по ОМС. Ребенка выписали из клиники уже на следующий день после операции, уже скоро он сможет играть в футбол, бегать и прыгать, сколько захочется.