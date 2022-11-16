Цены на квартиры в новостройках в Волгоградской области выросли на 5%

В Волгограде недвижимость одна из самых дешевых в ЮФО. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде и области продолжают расти цены на недвижимость. Так, в третьем квартале 2022 года стоимость квартиры в новостройке увеличилась на 5,3%. В то же время на вторичном рынке недвижимость подорожала в среднем на 1,2%, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградстате.

Согласно данным статистики, средняя цена квадратного метра жилья в многоэтажных новостройках в третьем квартале достигла 77,7 тысячи рублей. При этом типовые квартиры оценивают в 79,6 тысячи за «квадрат», улучшенки дешевле – 72,8 тысячи, а вот за элитное жилье придется отдать в среднем 97 тысяч за метр квадратный.

«Вторичка» в Волгоградской области обойдется в среднем в 61,2 тысячи рублей за «квадрат». Дешевле всего купить квартиры низкого качества – 50,7 тысячи, типовые обойдутся в 51,8 тысячи, улучшенки стоят дороже - 69,2 тысячи рублей, а элитные квадратные метры оценивают в 85,1 тысячи рублей.

В целом цены на недвижимость в Волгоградской области ниже, чем в соседних регионах Южного федерального округа. Исключением стали лишь Астраханская область и Калмыкия. Так, в Краснодарском крае квартира на первичном рынке обойдется в среднем в 115,4 тысячи рублей за квадратный метр, на вторичном – в 184,3 тысячи. В Ростовской области стоимость жилья 97,2 и 73 тысячи рублей соответственно, в Калмыкии заметно дешевле – 49,2 и 54,8 тысячи рублей.