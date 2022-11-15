Игорь Артамонов оценил темпы ремонта и строительства важных соцобъектов в Ельце

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

В рамках рабочей поездки Игорь Артамонов проверил ход работ по благоустройству улицы Коммунаров, капремонту школы и строительству физкультурно-оздоровительного комплекса.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Улица Коммунаров - долгожданный объект для ельчан. Она ремонтируется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Второй этап реконструкции выходит на финишную прямую. Как сообщил губернатору подрядчик, работы выполнены на 95%. Уже уложены три слоя асфальта, тротуарная плитка, завершается монтаж освещения, готовы велодорожки и тротуары.

«Преображение оценили и сами жители. Люди прогуливаются по пешеходным дорожкам, ждут, когда запустят транспорт. Открыть улицу Коммунаров планируется в конце ноября», - сказал Игорь Артамонов.

Улица Коммунаров преобразилась также благодаря обновлению фасадов 16 многоквартирных домов. Их облик был определен на заседании Архитектурно-градостроительного совета во главе с Игорем Артамоновым. На фасадах зданий советского классицизма сохранили детали этого стиля: пилястры, наличники с замковыми камнями, филенки между этажами. Дома окрасили в бежево-песочные тона. Единое колористическое решение помогло подчеркнуть архитектурный облик исторической части города. Сейчас рабочие монтируют подсветку – вечером дома и улица станут еще краше.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Подходит к концу и капитальный ремонт в лицее № 5. Он стартовал в марте этого года, уже закуплена мебель, классы готовы к приему учеников. Завершается работа по внутренней отделке. Как рассказала директор школы, ученики и родители ждут открытия, приходят помогать с уборкой помещений.

Также Игорь Артамонов посетил стройплощадку физкультурно-оздоровительного комплекса в Ельце. Спортивное учреждение строится в рамках программы Елец 2.0. Котлован готов, ведутся работы по монтажу фундаментов подпорных стен, устройству буронабивных свай на трех корпусах, подготовительные работы по выносу сетей газо-, водо-, электроснабжения и водоотведения. Срок сдачи объекта – декабрь 2023 года.

«Это будет крупнейший спорткомплекс в регионе - мультифункциональный зал для занятий игровыми видами спорта и проведения соревнований. Объект важный не только для Ельца, но и для всей области. Будем тщательно следить за ходом работ. Надеемся, спортивный центр будет сдан в срок», - отметил Игорь Артамонов.