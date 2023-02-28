В Волгограде Леонида Слуцкого обвиняют в поборах по 40 тысяч за тренировки в футбольной школе

Кадр с видео vk.com/fsc_slutsky_vlg

В Волгограде уже несколько недель продолжается дискуссия по поводу футбольной школы имени Слуцкого. Несколько лет назад волгоградский тренер открыл в родном городе секцию, объявив, что занятия в ней для детей бесплатные. Однако сейчас в Волгограде бывшего главного тренера сборной России и ЦСКА обвиняют в поборах с родителей. Якобы волгоградские мамы и папы должны платить по несколько десятков тысяч рублей в месяц, чтобы их дети занимались футболом в школе. «Комсомолка» выясняла, приходится ли родителям платить за футбол.

В ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛАХ ПУБЛИКУЮТ ЧЕКИ РОДИТЕЛЕЙ

Волгоградские телеграм-каналы несколько недель подряд уже будоражат возможные поборы в школе имени Слуцкого. Появляются даже скриншоты чеков об оплате, сумма в них – 3000 тысячи рублей. Ну а некоторые авторы уверены, что родители платят по 40-70 тысяч, кто-то даже сотни тысяч рублей ежемесячно, чтобы их дети могли тренироваться под флагом Слуцкого. В комментариях возникают жаркие споры. Сам же Леонид Слуцкий регулярно подчеркивает, что в его школе занятия бесплатные.

- Я не беру олигархов, но много у нас в стране людей, которые за собственные средства построили стадион в родном городе, содержат школу много лет, у них занимаются 400 детей абсолютно бесплатно, ездят на соревнования? Много у нас таких людей? Ни одно спортивное издание не написало, не сняло сюжет про «Бомбонеру» - про стадион, который я лично построил за собственные деньги, потратив 135 миллионов, честно заработанные, - заявил в недавнем интервью «Первому каналу» Леонид Слуцкий.

ВОЗМУТИЛСЯ ФУТБОЛЬНЫЙ АГЕНТ

История с возможными поборами вышла на федеральный уровень. Ее обсуждают не только в Волгограде, но и за пределами региона. Так раскритиковал тренера футбольный агент Дмитрий Селюк.

- Брать с детей по 40-70 тысяч рублей? Я считаю это от 9 до 16 лет. Я бы сказал, что это тошнотворно. Это уже перебор, он шагнул в ту плоскость, куда не надо шагать, - приводит слова Дмитрия Селюка vprognoze.ru.

В ШКОЛЕ НЕ ОТРИЦАЮТ СУЩЕСТВОВАНИЕ ПЛАТНЫХ ГРУПП

Сайт volgograd.kp.ru узнал в школе имени Слуцкого, действительно ли родители теперь платят за тренировки своих детей? В пресс-службе организации отметили, что платные группы были всегда, в них тренируются ребята, которые только начали заниматься футболом - сейчас это мальчишки 2010-2018 годов рождения. В месяц занятия обходятся в 3000 рублей. Однако, как только ребята начинают лучше обращаться с мячом, то они попадают в бесплатные группы.

- Это не новость, все знают, что основные составы занимаются бесплатно, но также есть платные группы для детей, которые только начали заниматься футболом. Если они прогрессируют, то их переводят в основной состав. Основные составы занимаются бесплатно - это 2007-2016 года рождения, - сообщили в пресс-службе школы имени Слуцкого.

Основные команды тренируются и участвуют в турнирах полностью за счет школы. Фото: vk.com/fsc_slutsky_vlg.

РОДИТЕЛИ НЕДОУМЕВАЮТ

Неприятно удивлены сообщениями о поборах и родители, чьи дети занимаются в школе имени Слуцкого. Они рассказали сайту volgograd.kp.ru, что за все время работы секции, они собирают деньги только на сладости и фрукты в дорогу на турниры, все остальное – за счет школы.

- Мой сын занимается в школе с момента ее открытия – с 2016 года. За это время родители сбрасывались только на печенюшки в дорогу. Все остальное у нас бесплатно – поездки, проживание в других городах, питание, форма, даже пуховики. Ни разу турниры не оплачивались родителями, при этом дважды организовывались поездки в Нидерланды. За свой счет тогда ездили лишь родители, которые захотели, - отметила мама юного футболиста, который тренируется в школе имени Слуцкого.

Родители не понимают, почему в некоторых СМИ и социальных сетях вдруг начали писать о поборах в секции. Они подтверждают, что есть платные группы, в которые дети ходят ради удовольствия, но команды разных возрастов с профессиональным уклоном все бесплатные.

- Наши дети 4-5 раза в год ездят на различные турниры за счет школы, в том числе в рамках Юношеской футбольной лиги. Платит только школа и сам Леонид Слуцкий, который регулярно приезжает в Волгоград, общается с ребятами всех возрастов во время тренировок. Каждый родитель только благодарен ему и всем работающим в школе тренерам. И спросите любых маму и папу, они скажут, что поборы в секции - выдумка, - подчеркивают волгоградцы, дети которых футбольное образование получают на стадионе «Бомбонера».

72 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ ЗА ТРЕНИРОВКИ В СОЧИ

Предстоящим летом Леонид Слуцкий организует футбольный лагерь в несколько смен для детей от 9 до 16 лет в двух городах, и он будет платным. Неделя тренировок в Волгограде обойдется в 40 тысяч рублей, в Сочи – 72 тысячи рублей. Однако эти сборы не для тех мальчишек, которые уже тренируются в школе имени Слуцкого. Они для всех желающих, причем из любого города страны. Если у родителей есть желание и финансовые возможности, чтобы их дети за деньги позанимались под руководством Леонида Слуцкого и его коллег по тренерству, то они запросто могут отправить своих юных кудесников мяча в платный лагерь в Волгоград или Сочи. А родители воспитанников школы Слуцкого даже не слышали о таком лагере, он будет проводиться не для них.

Вообще практика сборов для юных футболистов, которые за деньги организуют бывшие игроки или тренеры, распространена как в России, так и за рубежом.

Напомним, Леонид Слуцкий в родном Волгограде открыл футбольную школу в 2016 году. Кроме того, тренер объявил, что хочет построить стадион для воспитанников. Он организовал сбор средств, в котором волгоградцы не приняли активного участия. Слуцкий потратил в стройку собственные деньги, выделил личные средства и бывший футболист ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий. «Бомбонера» с большим искусственным полем, манежем и административным зданием открылась в начале 2022 года в Советском районе.