На Волжской ГЭС к 2026 году заменят все гидрогенераторы

Фото: администрация Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров оценил ход модернизации Волжской ГЭС. На гидроузле проходит поэтапное обновление основного оборудование в рамках инвестиционного проекта. На объекте уже заменили все 22 турбины, а также 17 генераторов – последние полностью обновят к 2026 году, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-служба администрации Волгоградской области.

- Без надежной энергосистемы с надежными поставками электроэнергии невозможно говорить о современном развитии промышленного комплекса России и Волгоградской области, - отметил Андрей Бочаров.

Инвестиционный проект по модернизации ГЭС рассчитан до 2035 года. Работы по масштабному обновлению оборудования не проводились с момента строительства. Гидроузел был введен в эксплуатацию в сентябре 1961 года, однако первый агрегат был запущен в декабре 1958 года.

- В 2022 году и в этом году продолжается замена основного гидрогенерирующего оборудования. В настоящее время идет замена гидрогенератора №17. Работы идут по плану, без отклонения от графика. Замена гидротурбин уже завершена, что позволило нам в 2022 году выйти на рекордные выработки во время половодья, - рассказал директор филиала ПАО «РусГидро» Волжской ГЭС Олег Лютиков.

До 2026 года будут заменены еще 5 гидрогенераторов. Затем будет обновлено распределительное устройство.

- Ближе к концу десятилетия планируем приступить к замене силовых трансформаторов. Есть и менее объемные планы по замене основного вспомогательного оборудования, - уточнил Олег Лютиков.

Проходящая модернизация позволила уже сейчас увеличит мощность ГЭС до 2734 МВт (2,7 ГВт), в перспективе она может достичь 2744,5МВт.