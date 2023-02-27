Эксперты рассчитали, сколько средств маткапитала россияне направляют на погашение ипотеки

Схожие результаты демонстрирует и прошедший январь, в котором средний чек направленных на погашение ипотеки материнских выплат составил 533 тысячи рублей.

На конец года общая сумма маткапитала, который клиенты использовали для погашения ипотеки, превысила 23 млрд рублей. При этом возможностью распорядиться материнской выплатой без визита в Социальный фонд России воспользовался каждый второй клиент банка, направивший маткапитал на ипотеку.

Чаще всего погашением жилищного кредита из средств маткапитала пользуются семьи из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новосибирской области, Краснодарского края и Республики Татарстан.

«Всего за 2022 год клиенты без визитов в отделения Социального фонда направили свыше 8 млрд рублей из материнских выплат на улучшение жилищных условий. Ожидаем, что в 2023 году общая сумма превысит 12 млрд рублей. В частности, этому будет способствовать проведенная индексация маткапитала, которая повышает доступность жилья для семей с детьми», – отметил Святослав Агеев, начальник управления «Государственные услуги» ВТБ