Пожар в гипермаркете «Ашан» на Исторической потушили в Волгограде

Пожарные боролись с огнем полтора часа. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

В Волгограде спасатели потушили пожар в гипермаркете «Ашан» на Исторической, с которым боролись полтора часа. Десятки пожарных машин стянули к зданию, которое загорелось во вторник в 19.50. На месте развернули оперативный штаб, на улицу вывели 120 человек, которые на момент возгорания были в здании.

- В отдельном помещении происходило тление кабель-каналов на площади 50 кв. м., - прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе главного управления МЧС по Волгоградской области.

Загорелось помещение в здание гипермаркета на улице Исторической. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

В 20.45 пожарным из 1-го пожарно-спасательного отряда Волгограда удалось локализовать возгорание, в 21.20 объявили о полной ликвидации пожара.

- Проводится проветривание помещений, - говорят в спасательном ведомстве.

На месте ЧП развернули оперативный штаб. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Последние работы проводили в темноте, из-за пожара пришлось обесточить здание. Пока трудно назвать причины и подсчитать ущерб. В ведомстве заявляют, что в ЧП обошлось без жертв и пострадавших. Информация уточняется.