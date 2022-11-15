Спустя 12 лет СК раскрыл громкое убийство известного в Волгограде бизнесмена Василия Бухтиенко

Бизнесмена убил на парковке. Фото: пресс-служба областного СУ СКР

Двенадцать лет убийцы известного в Волгограде бизнесмена Василия Бухтиенко разгуливали на свободе. Это убийство наделало много шума, но выйти на след преступников удалось только сейчас. Как оказалось, предпринимателя заказал криминальный авторитет Владимир Кадин, которого, к слову, убили, спустя год после гибели Бухтиенко.

Совсем скоро перед судом предстанут двое исполнителей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного СУ СКР, расследование уголовного дела по статье 105 УК РФ завершено.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Напомним, 30 апреля 2010 года на парковке теннисного корта «Теннисия», расположенного неподалеку от бассейна «Искра» в Краснооктябрьском районе, нашли тело 51-летнего Бухтиенко. Его до смерти забили металлическим прутом. Убийцам удалось практически бесследно скрыться, и даже план-перехват, объявленный в городе, не дал результатов.

Ходило много разговоров, кому и зачем потребовалось заказывать Бухтиенко? Он владел прибыльным бизнесом, но большую зависть у конкурентов вызывал культурный центр «Сталинград» на Мамаевом кургане. Музей, ресторан, турагентство, магазин сувениров и гостиница с видом на главную высоту страны – все это могло стать яблоком раздора между двумя крупными фигурами.

Не меньше вопросов вызывал тот факт, что наемникам удалось сбежать. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство», но расследование зашло в тупик.

ПРАВОСУДИЕ СПУСТЯ 12 ЛЕТ

В этом году следователи подняли материалы громкого уголовного дела.

Фото: пресс-служба областного СУ СКР

- Сотрудниками специализированного следственного отделения по раскрытию преступлений прошлых лет принято решение о проведении дополнительных следственных действий, а также назначении судебных экспертиз, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Следователи еще раз проанализировали имеющиеся факты и улики. Среди них – монтировка и перчатка с отпечатками пальцев одного из убийц.

- В результате слаженной работы следователей указанного подразделения и оперативных сотрудников областного Главка МВД личности злоумышленников установлены, - пояснили в следкоме.

На тот момент исполнителями были 21-летний студент и его 26-летний приятель. Сейчас они старше на 12 лет. В прошлом оба занимались спортом и крутились в криминальных кругах. Они рассказали, как спланировали и реализовали убийство.

- Неизвестные под видом рабочих, дождавшись приезда потерпевшего на очередную тренировку, прошли на территорию спортивного клуба, где один из нападавших обездвижил его при помощи электрошокера, а второй, используя металлическую монтировку, нанес ему множественные удары в область головы, от которых коммерсант скончался на месте, - уточнили в областном СК,

Следователи имеют неопровержимые доказательства причастности сообщников к гибели Бухтиенко. В настоящий момент они находятся под стражей, в законном порядке знакомятся с материалами.

- В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направлении его в суд, - резюмировали в следкоме.