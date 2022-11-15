В Волгограде плата за детсад с 1 января вырастет на 207 рублей

Садик на весь день будет обходиться в 3656 рубля в месяц Фото: Олег УКЛАДОВ

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области опубликовал проект приказа, который устанавливает размер родительской платы за детский сад в регионе на 2023 год. Так, с 1 января родители дошколят в Волгограде будут платить за садик больше на 207 рублей. Это максимальная планка в 6%, выше которой родительскую плату за детсады муниципалитеты повышать не могут, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облкомобразования.

- Решение об изменении размера платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных детских садах будут принимать муниципалитеты самостоятельно, - рассказали в ведомстве.

Согласно документу, в Волгограде для яслей с 5-часовым пребыванием предельная плата за месяц в садике (23 рабочих дня) составит с 1 января 2023 года 1137 рублей, за 8-10 часов – 2304, до 12 часов – 3006 рублей. За малышей от 3 до 7 лет родители будут платить 1388 рублей за 5 часов, 2799 за 8-10 часов, и максимум – 3656 рубля в месяц, если ребенок находится в детском саду до 12 часов. При круглосуточном пребывании – 3873 рубля в месяц.

В Волжском плата гораздо скромней. За 10-12 часовое пребывание в садике родители будут отдавать 2526 рублей за ребенка до трех лет, 2702 – от трех до семи лет. В Камышине чуть больше – 2558 и 2896 рублей соответственно. При этом минимальное повышение платы за детский сад составит 85 рублей. Повезет родителям из Чернышковского района, где садик обойдется в 1505 рублей в месяц.

- Цена за оплату детских садов в Волгоградской области возрастет не более чем на 6%. Такая максимальная планка установлена на основании специальной методики расчетов и уровня инфляции, - пояснили в облкомобразования.

Напомним, в Волгоградской области родителям компенсируют часть платы за садик - 20% на первого ребенка, 50% – на второго, 70% – на третьего и последующих. А семьи мобилизованных, добровольцев, контрактников, которые находятся в зоне СВО, а также беженцев с Донбасса за детсад не платят вовсе.