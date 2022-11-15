Ливневку на рокадной дороге под стадионом Волгоград Арена обследовал робот

Робот управляется как детская машинка на радиоуправлении, но похож на луноход. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Есть надежда, что волгоградские водители в скором времени будут реже тонуть на дорогах во время дождей. Причиной потопов и рек на проезжей части нередко становятся забитые мусором, листвой, грязью и ветками ливневки. В Волгограде впервые появилась техника, способная провести мониторинг всей сети городской ливневой канализации. Залазить в колодцы и обследовать трубы будет специальный робот, который теперь есть в арсенале у рабочих МБУ «Северное». Он уже приступил к обследованию ливневок – 15 ноября машинку запустили в колодцы на рокадной дороге под стадионом «Волгоград Арена», где уже не раз случались потопы.

Управлять роботом несложно: справится даже любой родитель, который покупал своему ребенку машинку на радиоуправлении. Этот робот тоже передвигается на колесиках, правда, похож больше не на автомобиль, а на луноход. В руках у мастера пульт управления. Все, что видит перед собой и вокруг себя робот под землей – а он оснащен поворачивающейся на 180 градусов видеокамерой и фонарем, передается на компьютер. Человек на экране видит проблемные места и при необходимости принимает решение о необходимости промывки этой трубы.

Без людей он не справится: один человек должен бережно спустить его в колодец. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Аппаратуру привезли примерно месяц назад, будем работать круглогодично. Робот помогает просматривать колодцы, обнаруживать всякие загрязнения, поломки, перегибы, - рассказывает мастер МБУ Северное Максим Моисеенко. – Раньше такие обследования просто не проводились, потому что человек не может пролезть в трубу диаметром 300 мм.

Другой специалист запускает робота в нужную трубу. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Чтобы дорогостоящая техника точно вернулась из трубы обратно, к ней привязан провод. Отпускать машинку можно на 200 метров. Этого хватает, чтобы исследовать трубу ливневой канализации от колодца до колодца. На новых дорогах проводить диагностику легко. Проблема в том, что на старых многие колодцы просто закатаны в асфальт.

Третий на экране ноутбука изучает видео, которое передает ему робот. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Пока такой прибор в арсенале коммунальщиков один, но и он выручает. На обследование одного колодца примерно уходит около часа времени – надо выставить ограждения на дороге, вскрыть люк, запустить программу на компьютере. Потом отдельный мастер спускается в колодец, бережно, как дитя, спуская туда робота. И отправляет его в путешествие по трубе. Как говорят работники МБУ «Северное», в скором времени они ожидают и современное оборудование я промывки и прочистки системы ливневой канализации. Это должно помочь коммунальщикам и водителям более спокойно переживать ливни и грозы в Волгограде.