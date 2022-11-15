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Авто15 ноября 2022 10:06

Ливневку на рокадной дороге под стадионом Волгоград Арена обследовал робот

Мэрия приобрела технику для мониторинга состояния сетей ливневой канализации
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Робот управляется как детская машинка на радиоуправлении, но похож на луноход.

Робот управляется как детская машинка на радиоуправлении, но похож на луноход.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Есть надежда, что волгоградские водители в скором времени будут реже тонуть на дорогах во время дождей. Причиной потопов и рек на проезжей части нередко становятся забитые мусором, листвой, грязью и ветками ливневки. В Волгограде впервые появилась техника, способная провести мониторинг всей сети городской ливневой канализации. Залазить в колодцы и обследовать трубы будет специальный робот, который теперь есть в арсенале у рабочих МБУ «Северное». Он уже приступил к обследованию ливневок – 15 ноября машинку запустили в колодцы на рокадной дороге под стадионом «Волгоград Арена», где уже не раз случались потопы.

Управлять роботом несложно: справится даже любой родитель, который покупал своему ребенку машинку на радиоуправлении. Этот робот тоже передвигается на колесиках, правда, похож больше не на автомобиль, а на луноход. В руках у мастера пульт управления. Все, что видит перед собой и вокруг себя робот под землей – а он оснащен поворачивающейся на 180 градусов видеокамерой и фонарем, передается на компьютер. Человек на экране видит проблемные места и при необходимости принимает решение о необходимости промывки этой трубы.

Без людей он не справится: один человек должен бережно спустить его в колодец.

Без людей он не справится: один человек должен бережно спустить его в колодец.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Аппаратуру привезли примерно месяц назад, будем работать круглогодично. Робот помогает просматривать колодцы, обнаруживать всякие загрязнения, поломки, перегибы, - рассказывает мастер МБУ Северное Максим Моисеенко. – Раньше такие обследования просто не проводились, потому что человек не может пролезть в трубу диаметром 300 мм.

Другой специалист запускает робота в нужную трубу.

Другой специалист запускает робота в нужную трубу.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Чтобы дорогостоящая техника точно вернулась из трубы обратно, к ней привязан провод. Отпускать машинку можно на 200 метров. Этого хватает, чтобы исследовать трубу ливневой канализации от колодца до колодца. На новых дорогах проводить диагностику легко. Проблема в том, что на старых многие колодцы просто закатаны в асфальт.

Третий на экране ноутбука изучает видео, которое передает ему робот.

Третий на экране ноутбука изучает видео, которое передает ему робот.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Пока такой прибор в арсенале коммунальщиков один, но и он выручает. На обследование одного колодца примерно уходит около часа времени – надо выставить ограждения на дороге, вскрыть люк, запустить программу на компьютере. Потом отдельный мастер спускается в колодец, бережно, как дитя, спуская туда робота. И отправляет его в путешествие по трубе. Как говорят работники МБУ «Северное», в скором времени они ожидают и современное оборудование я промывки и прочистки системы ливневой канализации. Это должно помочь коммунальщикам и водителям более спокойно переживать ливни и грозы в Волгограде.

Робот может поворачивать голову, то есть камеру, на 180 градусов. И оснащен мощным фонарем.

Робот может поворачивать голову, то есть камеру, на 180 градусов. И оснащен мощным фонарем.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

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