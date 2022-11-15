Насильником 35-летней волгоградки у рынка в Дзержинском районе оказался нелегал из Узбекистана

Подозреваемого задержали спустя полторы недели. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

27-летнего гражданина Узбекистана подозревают в изнасиловании 35-летней женщины у рынка в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного СУ СКР, нелегалу грозит срок по статье 131 УК РФ – от 3 до 6 лет тюрьмы.

В ночь с 5 на 6 ноября волгоградка возвращалась домой по улице Краснополянской, где находится Казачий рынок. У торговых павильонов на нее внезапно напал неизвестный. Он застал жертву врасплох – несколько раз ударил несчастную по голове, скрутил руки и стал угрожать расправой. Несмотря на все попытки сопротивления, испуганная женщина не смогла вырваться. Насильник надругался над ней и убежал.

Преступление зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. Мужчина надел капюшон в надежде, что его не опознают. Потерпевшая сразу же обратилась в полицию, подробно рассказала, что произошло и описала внешность насильника. На розыск подозреваемого ушло полторы недели.

- Благодаря слаженной работе сотрудников СКР и сотрудников ГУ МВД по области местонахождение фигуранта установлено, 14 ноября он был задержан, - пояснили в пресс-службе областного следкома.

Как выяснилось, молодой гражданин Узбекистана приехал в Россию незаконно, что и усложнило поиски. Он мог в любой момент покинуть страну и остаться безнаказанным, однако правоохранители не допустили этого.

- При проведении следователями СКР процессуальных действий потерпевшая опознала 27-летнего мужчину, как лицо, совершившее в отношении нее преступление. В настоящее время с участием подозреваемого проводится комплекс неотложных следственных действий, - прокомментировали в региональном СК.

В ближайшее время следователи подадут ходатайство о заключении мигранта под стражу на период расследования.

Напомним, в марте 2019 года 26-летний гражданин Узбекистана избил и изнасиловал 25-летнюю беременную волгоградку. Это произошло в Дзержинском районе на улице Землячки.