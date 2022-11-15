Как будет выглядеть цирк в Волгограде после реконструкции, показал депутат Госдумы Алексей Волоцков

Так будет выглядеть обновленный цирк. Фото: Алексей Волоцков

Осенью 2022 года волгоградский цирк закрылся на два года. За это время в здании 1967 года постройки пройдет масштабная реконструкция. Как будет выглядеть обновленный цирк, показал депутат Госдумы Алексей Волоцков, который побывал на стройплощадке, изучил проект и пообщался с подрядчиками, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- Проект реконструкции очень перспективный и многообещающий. Предусмотрены дополнительные рекреации, планируется задействовать оба этажа холла, что позволит значительно расширить пространство для гостей цирка, - рассказал Алексей Волоцков в своем телеграм-канале.

Зал полностью обновят. Фото: Алексей Волоцков

Напомним, здание цирка в Волгограде с залом на 1834 места построили в 1967 году. С тех пор здесь ни разу не было капремонта, все устарели и морально, и физически. С 17 октября 2022 года цирк закрыли. Подрядчик начнет с замены инженерной системы и конструкций. Площади помещений увеличат.

Просторный холл с гардеробной. Фото: Алексей Волоцков

В цирке появится кафе. Фото: Алексей Волоцков

Полностью обновят зал, арену, оборудование, холл, гардеробную. Расстояние от первого ряда до манежа станет больше – для безопасности. В цирке появится уютное кафе на втором этаже. Особое внимание уделят условиям содержания животных и техническим помещениям. На реконструкцию из федерального бюджета выделили больше миллиарда рублей.