Подводим итоги онлайн-викторины «Проверь свои знания и эрудицию»

Фото: Архив КП

В октябре-ноябре мы предлагали всем волгоградцам поучаствовать в онлайн-викторине «Проверь свои знания и эрудицию», часть вопросов которой подготовила доктор филологических наук, профессор кафедры русской филологии и журналистики ВолГУ Оксана Горбань. За это время более 27 тысяч человек ответили на вопросы теста, многие прислали письма в редакцию, чтобы поучаствовать в конкурсе.

Самые активные участники викторины получили подарки от «Ростелекома». Так случилось, что, несмотря на разные фамилии, победителями стала семья волгоградцев. Первое место занял военный пенсионер Сергей Зотов, на втором оказалась его супруга Светлана Носачева, которая работает учителем.

Сергей и Светлана – давние почитатели «Комсомольской правды». Много лет выписывали печатное издание, теперь следят за публикациями на сайте. За свои знания, эрудицию и правильные ответы в викторине волгоградцам вручили призы - power bank, книги и билеты в кино на двоих.

- Большое спасибо «Ростелекому» за интересную викторину и, конечно, за подарки. Хотелось бы больше таких познавательных и разносторонних викторин, - отметил Сергей Зотов.

Высокий интеллект и широкий кругозор ценится во все времена. Такие проекты уже успели полюбиться аудиторией сайта Комсомолки. Оператор связи совместно с нашим изданием и дальше будет выпускать интересные проекты.