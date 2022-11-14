«Мы все – одна команда!»: как прошел турнир по настольному теннису в рамках корпоративной спартакиады «ЕвроХим-ВолгаКалия»

Фото: Ирина СИМОНОВА

В зачет корпоративной спартакиады 2022 года прошли очередные соревнования по настольному теннису среди команд Гремячинского горно-обогатительного комбината.

Открывая турнир, председатель объединенной первичной профсоюзной организации «ЕвроХим-ВолгаКалия» Виктор Глущенко отметил основную цель проведения спортивного мероприятия - пропаганду здорового образа жизни среди работников предприятия - и пожелал всем азарта и успеха.

Соревнования проводились по круговой системе розыгрыша среди мужчин и женщин согласно предварительной жеребьевке. В течение двух часов работники Гремячинского ГОКа боролись за победу одновременно на трех столах.

Фото: Ирина СИМОНОВА

В результате упорной борьбы победителем стала команда «Управление ГОКа». С небольшим отрывом от чемпиона закончила соревнования сборная «Транстроя» - у нее второе место. Бронзу завоевали представители «СОФ» (сильвинитовая обогатительная фабрика).

Во время турнира можно было убедиться, что что некоторые сотрудники играют очень профессионально, в их числе Владислав Баев – руководитель направления по организационному развитию «ЕвроХим-ВолгаКалия» и опытный игрок. Он профессионально занимается настольным теннисом с 6 класса, и за период своей спортивной жизни завоевал порядка 40 медалей, в том числе международного уровня. Даже проживая какое-то время в Индии, не бросил любимое увлечение.

Все игроки продемонстрировали уверенность, самоотдачу и отличное владение техникой игры. Многие участники турнира пришли с группой поддержки – своими семьями, где еще раз личным примером показали своим детям, что спорт - это здорово.

Фото: Ирина СИМОНОВА

«Приятно, что настольный теннис объединяет инженеров и рабочих, сварщиков и мастеров, молодых и взрослых. Это даёт нам возможность ещё раз убедиться, что все мы - одна команда - «ЕвроХим-ВолгаКалий», - поделился после игры Владислав Баев.

В завершении турнира, который был наполнен отличным настроем участников и болельщиков, председатель профсоюзной организации Виктор Глущенко вручил победителям медали и грамоты.