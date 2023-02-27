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Происшествия27 февраля 2023 14:54

Бастрыкин поручил возбудить дело на супруга, протащившего голую жену по двору на багажнике авто

Председатель СК России увидел на кадрах видео противоправные действия
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Муж протащил обнаженную жену по двору. Кадр видео.

Муж протащил обнаженную жену по двору. Кадр видео.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Волгоградской области возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении жительницы Волгограда, которую муж абсолютно голую протащил по двору на багажнике автомобиля, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СК России.

- Ход расследования уголовного дела будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, - рассказали в следственном комитете.

Напомним, шокирующая история случилась на юге Волгограда 24 февраля. Находящаяся в неадекватном состоянии волгоградка разделась догола и выбежала на улицу вслед за собирающемся уйти от нее мужем.

До этого женщина провела неделю в обнимку с бутылкой и намертво вцепилась в багажник, голося на всю улицу. Унять ее супругу не удалось. Он завел двигатель и проехал по двору, волоча за машиной голую пьяную супругу, которая в кровь содрала колени об лед. Проехав около ста метров, муж остановился, вызвал полицию и карету скорой. Женщину забрали в наркодиспансер. Очевидцы засняли сцену супружеских разборок на видео, оно разлетелось по соцсетям. Полиция противоправных действий в действиях мужа не увидела.

ЧППроисшествия: ЧП