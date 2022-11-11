Эксперты считают: доля переводов через СБП превысит к концу года 80%

Об этом заявил член правления ВТБ Святослав Островский на форуме инновационных финансовых технологий «Финополис-2022».

С начала года доля переводов через Систему быстрых платежей возросла с 50% до 73%. Ежемесячный объем таких транзакций вырос на 70% и в октябре превысил 172 млрд рублей, а их количество – на 60%, до 33 млн штук в месяц. Средний чек переводов по СБП в октябре составил 5 тыс. рублей.

«Система быстрых платежей стала самым востребованным инструментом для совершения денежных переводов между физлицами благодаря ее доступности и высокой скорости проведения операций. По нашим прогнозам, к концу года ее доля превысит 80% от всех переводов. В условиях санкционных ограничений СБП уже стала для нашей страны одним из важных элементов укрепления технологического суверенитета. Новым этапом ее развития станет возможность проводить трансграничные переводы по номеру телефона. Это позволит мгновенно пополнять счета клиентов в дружественных странах и еще активнее использовать отечественную платежную систему при повседневных расчетах», - прокомментировал Святослав Островский.