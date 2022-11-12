Волгоградцы услышат голос легендарных Rainbow и Deep Purple

В Волгоград Джо Линн Тернер приедет в сопровождении JLT Band. Фото: fortuna-agency.ru

Волгоградцы этой осенью смогут услышать голос легендарных Rainbow и Deep Purple. Концерт легенды рока Джо Линн Тернера пройдет в волгоградском Доме офицеров 19 ноября 2022 года.

В свое время обладатель мощнейшего голоса стал известен как участник культовых рок-групп Rainbow, Deep Purple, Yngwie Malmsteen Rising Force. В Волгоград он приедет в сопровождении своего звездного коллектива JLT Band (USA-Sweden).

У легендарного вокалиста немало собственных проектов. Например, Hughes Turner Project с известным рок-музыкантом и блюзменом Гленном Хьюзом и группой Brazen Abbot болгарского гитариста Николы Котцева. Также Джо Линн Тернер выпустил три альбома с группой Mother’s Army.

Что: концерт Joe Lynn Turner

Когда: суббота, 19 ноября 2022 в 19.00

Где: Волгоград, Дом офицеров, проспект Ленина, 31

Билеты: от 2000 до 4000 руб. 12+